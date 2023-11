Birre da Manicomio, oltre 1.000 birre artigianali e idee regalo originali in vista del Natale

Dalle birre Weiss alle Tedesche, passando per birre IPA o Saison. Nello spazio di qualche istante su Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com) è possibile individuare un’ampia selezione di birre artigianali provenienti da ogni angolo del mondo, perfette da assaporare in compagnia o da donare in occasione di una ricorrenza speciale. Non a caso, l’e-commerce italiano ha inserito nella propria offerta diverse interessanti idee regalo, in vista del Natale 2023.

Quanti desiderano approfittare di originali cadeau natalizi, concepiti per sorprendere grazie ad un’incredibile esplosione di sapori, possono approfittare del Birrandaio. Il prodotto, già apprezzato dai clienti anche negli scorsi anni, non è altro che uno speciale calendario avvento birre.

In particolare, include 24 birre artigianali in lattina, in edizione limitata. Progettato per stare perfettamente in frigorifero senza rovinarsi, è arricchito da una bellissima confezione. Insomma, il Birrandaio è in grado di trasformare ogni giornata in un’occasione per brindare, consentendo di intraprendere un indimenticabile viaggio tra i sapori e gli stili più iconici del mondo della birra artigianale.

Ma non solo idee regalo natalizie. Nel catalogo di Birre da Manicomio, infatti, s’incontrano anche proposte perfette da donare durante tutto l'anno. Dai kit degustazione ai buoni regalo, passando per Magnum e T-shirt, le alternative da scoprire sono davvero molteplici.

Per ciò che riguarda le birre acquistabili online, invece, in pochi click è possibile aggiungere al carrello birre Weiss, birre Irlandesi, senza glutine, Trappiste, IPA e non solo. Il catalogo, del resto, annovera oltre 1.000 alternative, espressione di più di 100 etichette provenienti da tutto il mondo. Accuratamente selezionate dagli esperti del team, si adattano a qualunque esigenza: dai palati più raffinati ai semplici amatori.

Tra le novità di Birre da Manicomio ci sono gli Starter Kit, la soluzione ideale per chi muove i primi passi nel panorama dei sapori autentici e unici delle birre artigianali. Merito di una selezione di 12 birre, accompagnate da una descrizione che fornisce indicazioni utili per acquisire autonomia e scoprire le proprie preferenze in un mondo dove sono le sfumature a fare la differenza.

Gli utenti, approfittando di un’interfaccia totalmente user-friendly e davvero semplice da utilizzare, hanno anche l’opportunità di filtrare la loro ricerca per stile, brand, tipologia di birra, o abbinamenti culinari.

Senza scordare le altre prerogative uniche che distinguono l’esperienza d’acquisto su Birre da Manicomio. Gli ordini vengono elaborati in appena 24 ore, gli imballi che racchiudono i prodotti sono robusti e sicuri e le spedizioni sono a costo zero per importi di almeno 100 euro. Viene poi adottata la politica “Soddisfatti o rimborsati”, per garantire la massima serenità.

L’elevata qualità del servizio offerto dall’e-commerce è supportata da oltre 1.700 opinioni positive certificate da Recensioni Verificate, con un rating medio di 4,8 su 5. Il portale, inoltre, funge da fonte d'ispirazione grazie al blog ufficiale, in cui si possono scoprire consigli e idee per arricchire la propria passione per i sapori artigianali.

Premiato per il quarto anno di fila dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) come eccellenza nell'e-commerce italiano, Birre da Manicomio è l'unico store online specializzato in birre che figura nella selezione delle migliori Enoteche Online.