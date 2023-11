Cessione del quinto: tutto quello che si deve sapere

Istruzioni per l'uso lun 13 novembre 2023

Nell’ambito dei prestiti personali, una delle forme più diffuse è quella della cosiddetta cessione del quinto, introdotta nel nostro ordinamento nel 1950, pochi anni dopo il termine della Seconda guerra mondiale (Legge 180/50).

Rispetto a un tradizionale prestito personale, tale prestito si distingue per alcuni paletti relativi alla sua concessione.

In primis è un tipo di finanziamento riservato ad alcune categorie ben precise: quella dei pensionati (in questo caso si parla di cessione del quinto sulla pensione) e quella dei lavoratori dipendenti sia pubblici che privati (cessione del quinto sullo stipendio).

Altro paletto è che le rate di rimborso possono avere un limite massimo del 20% (ovvero un quinto) sull’importo netto mensile dello stipendio o della pensione. Questo limite trova spiegazione nel fatto che il legislatore ha voluto dare al lavoratore o al pensionato la possibilità di richiedere un prestito il cui rimborso non crei difficoltà finanziarie.

Per quanto riguarda la concessione del prestito ai dipendenti, tendenzialmente l’offerta è destinata a coloro in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche chi ha un lavoro a tempo determinato può richiedere questo finanziamento qualora la durata del prestito non oltrepassi il termine di scadenza del contratto di lavoro.

Da un punto di vista prettamente tecnico, la cessione del quinto è un prestito personale non finalizzato a titolo oneroso a tasso fisso e a rata costante; ciò significa che:

il debitore non è tenuto a specificare le motivazioni per le quali richiede il prestito ( non finalizzato );

); il debitore si impegna a restituire la somma ricevuta gravata da una determinata quota di interessi ( a titolo oneroso );

( ); il tasso di interesse stabilito in fase di stipula contrattuale non subirà variazioni (il tasso di interesse non è influenzato dalle condizioni del mercato).

Cessione del quinto: un prestito a rata costante

Trattandosi di un prestito a tasso fisso il debitore avrà ben noto fin dall’inizio il totale di interessi da sborsare. Questi sono il costo di maggiore rilevanza della cessione del quinto (e di tutti i finanziamenti in genere).

Le rate mensili che compongono il piano di ammortamento hanno tutte il medesimo importo (rata costante) e sono composte da una quota capitale e da una quota interessi. Via via che le rate del prestito vengono rimborsate, si osserva una riduzione della quota relativa agli interessi e un incremento della quota relativa al capitale.

Una caratteristica della cessione del quinto è che il pagamento al creditore non viene effettuato tramite addebiti diretti sul conto corrente del debitore, bensì attraverso una trattenuta mensile sullo stipendio o sulla pensione. Nel primo caso è l’azienda che provvede al versamento della rata, mentre nel secondo caso è l’ente previdenziale.

Gli interessi non sono l’unico costo relativo alla cessione del quinto; si deve infatti anche tenere conto delle spese di istruttoria della pratica e degli oneri erariali.

Quale importo è possibile chiedere in prestito? E qual è la durata massima del finanziamento?

Per quanto riguarda l’importo massimo concedibile, solitamente non si supera la soglia dei 75.000 euro, mentre per quanto riguarda la durata si va tipicamente dai 24 a 120 mesi.

La concessione del prestito da parte della banca o della finanziaria è vincolata al soddisfacimento di alcuni requisiti come per esempio una determinata età minima (si deve essere almeno maggiorenni), una determinata età massima (non si devono superare gli 81 anni al momento della scadenza dell’ultima rata) e l’avere la residenza italiana.