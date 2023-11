Come personalizzare le penne da usare come gadget promozionali

Nel novero dei gadget promozionali che riscuotono maggior successo dal punto di vista commerciale, le penne con scritta personalizzata rivestono un ruolo di primo piano. Stiamo parlando di accessori da scrivania che vantano un gran numero di aspetti positivi: per esempio la versatilità che caratterizza il loro utilizzo, ma anche il costo ridotto. Per di più le penne personalizzate beneficiano di un ciclo di vita decisamente superiore rispetto a quello delle penne tradizionali: è raro che vengano abbandonate, in virtù della loro riconoscibilità e della loro utilità. E non è ancora tutto, perché l’uso di queste penne, se protratto nel tempo, favorisce una circolazione ideale del marchio aziendale.

Le penne personalizzate e il marketing

Non sempre, tuttavia, gli imprenditori valutano tutti gli aspetti a cui abbiamo fatto riferimento nelle righe precedenti nel momento in cui si trovano a richiedere e ordinare la personalizzazione delle penne. Succede, così, che si ritrovino alle prese con un prodotto che non garantisce la qualità e i risultati desiderabili. Un errore che troppo spesso viene commesso in fase di personalizzazione è quello relativo alla lunghezza delle scritte. Cerchiamo di scoprire di più e capire come evitare questo inconveniente.

I gadget promozionali di Gadgethaus

Gadgethaus è il punto di riferimento a cui rivolgersi per l’acquisto di penne personalizzate e più in generale di gadget promozionali. Scegliere i gadget più appropriati per la propria campagna di marketing è davvero semplice, grazie a una selezione di prodotti poco costosi e originali. Così qualunque azienda può essere promossa in maniera memorabile e unica. I gadget personalizzati sono tantissimi, con più di 15mila idee fra cui scegliere e a cui attingere. Clicca qui per entrare nel sito di Gadgethaus.

La dimensione della scritta

Per le penne personalizzate, lo spazio di tampografia in media permette di stampare una scritta con un’altezza che va da un minimo di 3 millimetri a un massimo di 5, mentre la lunghezza può toccare i 5 centimetri. Nel momento in cui si ha a che fare con dimensioni di questo tipo, è opportuno scegliere la scritta in modo oculato. Un testo troppo lungo, infatti, finirebbe per far sembrare le lettere compresse le une con le altre: in sostanza la leggibilità del contenuto verrebbe compromessa. Un suggerimento sempre valido consiste nel selezionare con la massima cura il testo che si ha in mente di inserire quando si personalizzano le penne. Nulla vieta, poi, di valutare il ricorso ad abbreviazioni, sempre che ciò non metta a repentaglio la comprensibilità del contenuto.

La scelta dei font

Una particolare attenzione deve essere riservata anche ai font eccessivamente ricamati, i quali rischiano di compromettere l’immediatezza di qualunque messaggio pubblicitario venga riportato sulle penne personalizzate. Quando si deve scegliere il font, il pericolo di commettere qualche sbaglio è piuttosto elevato. Per essere chiari, il font non è altro che il carattere che viene impiegato per il testo che si ha intenzione di proporre nella personalizzazione; ebbene, la scelta in alcuni casi viene trascurata o non è appropriata. Sono due i parametri che contribuiscono all’efficacia di un testo scritto, vale a dire la leggibilità e la visibilità. In alcuni casi, tuttavia, la visibilità tende a predominare, il che va a scapito della leggibilità. Ma, naturalmente, può accadere anche l’opposto. In entrambe le situazioni, quel che è certo è il fallimento del messaggio che deve essere trasmesso.

Qual è il font migliore?

In relazione a quanto si è detto in precedenza, i font che vengono scelti per scrivere e stampare sulle penne personalizzate devono essere il più possibile leggibili e al tempo stesso risultare di impatto. Se si tiene conto degli spazi limitati che caratterizzano la tampografia su penne, ciò che si dovrebbe fare è optare per un carattere non eccessivamente pesante e garantire una spaziatura adeguata fra le lettere. Ordine e precisione, dunque: proprio quel che ci vuole anche per i loghi, che non possono essere troppo ingarbugliati. Così si può raggiungere un risultato ottimale in fase di personalizzazione. Le linee devono essere essenziali e fini, anche per le grafiche. Un eccesso di complessità non è mai redditizio, e anzi è sinonimo di scarsa efficacia. Nei casi peggiori può perfino accadere che il logo che viene stampato sia impossibile da riconoscere.