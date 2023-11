Stampa e Stampe insieme a Tag Manager Italia consolida la crescita del proprio e-commerce grazie a un sistema di tracciamento avanzato

Per le aziende che oggi gestiscono un e-commerce, sito web, o un qualsiasi altro presidio digitale di business, la capacità di tracciare accuratamente l'intero percorso del cliente è un vantaggio competitivo dal valore inestimabile. È questa la premessa al centro della collaborazione che ha portato Tag Manager Italia, agenzia di consulenza e formazione specializzata nella misurazione di dati provenienti da siti web, e-commerce e campagne online, a implementare un sistema di tracciamento avanzato e totalmente personalizzato per StampaeStampe.it, tra i più popolari service di stampa digitale online, di servizi e di prodotti web-to-print.

Sfida e ottimizzazione: tracciare il dettaglio

La collaborazione è scaturita dalla necessità di Stampa e Stampe di gestire con maggiore efficacia le numerose richieste di consulenza e preventivi, tracciando senza soluzione di continuità e in modo più accurato le conversioni avvenute sui molteplici canali aziendali digitali e offline (contatto telefonico). L'obiettivo non era solo ottimizzare il sistema di tracking dell’e-commerce di Stampa e Stampe, ma alzare la precisione e il dettaglio delle informazioni raccolte, in particolar modo l’attribuzione delle richieste d’ordine avviate attraverso i canali digitali e finalizzate tramite contatto telefonico.

Strategia e tecnica: un doppio binario per il tracciamento dell’e-commerce

Dopo un'analisi approfondita e la creazione di un piano di misurazione mirato, Tag Manager Italia ha adottato un approccio “dualistico” di gestione dei tracciamenti, creando due proprietà distinte di Google Analytics 4 (GA4): una proprietà "Standard" per utilizzare i parametri (ossia quei valori che arricchiscono le informazioni dei dati tracciati) già a disposizione in GA4, e una proprietà "Custom" dedicata al tracciamento di valori personalizzati che non potevano essere raccolti tramite i parametri di default di GA4.

Una pedina fondamentale della strategia è stata l'implementazione del tracciamento Server-Side, che ha permesso una raccolta dati più vasta e accurata, mettendo in luce non solo le azioni degli utenti, ma anche di ricostruire e migliorare il percorso di acquisto.

Organizzazione e sinergia: lavoro di squadra e ottimizzazione dei risultati

StampaeStampe.it fa della personalizzazione la sua essenza commerciale e produttiva, orientata verso una clientela di tipo Business che cerca costantemente prodotti custom di stampa digitale, quindi da trattare con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Proprio in tema di personalizzazione, quella del sistema di tracciamento è il vero punto di unione con Tag Manager Italia. Questa stretta relazione ha permesso di raggiungere importanti obiettivi di miglioramento della data analysis e di impostare strategie basate sui dati.

Le sinergie instaurate non riguardano soltanto il profilo tecnico, ma anche direzionale. Fondamentale è stata la sensibilità del governo aziendale verso queste tematiche tecnologiche molto avanzate. Comprendere in pieno l’importanza di questi avanzati processi di estrapolazione e analisi dei dati è stato essenziale per accrescere la Business Intelligence in termini di efficacia ed efficienza di una realtà in costante crescita come StampaeStampe.it. (Marco Vicario, CEO Stampa e Stampe)

Un codice per collegarli: la soluzione innovativa per il tracciamento delle telefonate

Come fare a tracciare e collegare in modo chiaro ciascun ordine ricevuto tramite contatto telefonico con la sessione di navigazione e il canale di marketing che lo ha generato? Grazie all'introduzione di un sistema di attribuzione degli ordini telefonici: tramite un codice di sessione univoco, generato e visibile sul sito, l’addetto al centralino telefonico può verificare il codice specifico durante la chiamata con il cliente. Questa soluzione personalizzata ha permesso di colmare il divario tra le interazioni online e offline, permettendo una comprensione univoca e completa del percorso di conversione del cliente.

Risultati e prospettive: verso un futuro di precisione digitale

Il risultato della collaborazione è tangibile: Stampa e Stampe ha ottenuto un sistema di tracciamento capace di ottimizzare le performance del proprio shop online, una visione più cristallina e affidabile delle dinamiche di acquisto dei propri clienti.

Questo nuovo livello di insight ha fornito all’azienda le leve giuste per rifinire ulteriormente le proprie strategie di marketing, di vendita e di customer care, cementando la sua posizione sul mercato e l’indiscusso apprezzamento da parte degli utenti circa l’esperienza di acquisto sull’e-commerce dell’azienda.

Contatta il team Tag Manager Italia e richiedi una consulenza su Google Analytics 4