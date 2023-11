San Marco: il brand che rende l’acquisto di vernici e pitture un’esperienza semplice e vantaggiosa

Con oltre ottant'anni di esperienza alle spalle, San Marco è un brand che fa parte di San Marco Group, realtà storica specializzata nella produzione, distribuzione e commercializzazione di pitture e vernici. I prodotti che fanno parte del catalogo, selezionati con cura e di alta qualità, sono in grado di rispondere in modo puntuale ad ogni necessità dei clienti. San Marco è diventato un importante punto di riferimento nel settore, operando con successo sia a livello nazionale che internazionale.

San Marco, con intraprendenza e dedizione, si impegna costantemente per affermarsi come prima realtà industriale in Italia, nel settore dei sistemi vernicianti dedicati all’edilizia professionale, non solo in termini di quote di mercato, ma anche di copertura territoriale e di qualità dei prodotti.

Gli obiettivi perseguiti dal brand, infatti, sono numerosi. Oltre a realizzare prodotti nel pieno rispetto dell’ambiente, che siano allo stesso tempo tecnologicamente all’avanguardia ed innovativi, mira a rafforzare il rapporto con il proprio pubblico, mediante una proposta di cui fanno parte servizi qualificati e professionali.

Non è tutto. San Marco, infatti, ha l’obiettivo di diventare un autorevole punto di riferimento per clienti, collaboratori, fornitori e stakeholders, in termini di responsabilità sociale e di etica aziendale. Senza scordare, poi, che l’ambizione è quella di promuovere la cultura dell'edilizia, del restauro e il valore del Made in Italy su scala mondiale.

Per ciò che riguarda la fase di distribuzione, San Marco può contare su una rete formata da quasi 1.000 rivenditori, dislocati in tutta Italia, così come su centri d’assistenza professionali e specializzati, che vanno a dare forma alla rete premium.

Quanto all’offerta, da scoprire direttamente all’indirizzo www.san-marco.com, annovera molteplici opzioni, concepite per soddisfare ogni necessità: vernici, pitture per interni, stucchi, diluenti, impregnanti per legno e rivestimenti murali.

Sull’e-commerce, inoltre, figura anche una sezione riservata alle ultime news di settore, in cui è semplice individuare idee e spunti interessanti. A ciò si uniscono gli articoli del blog ufficiale, che offrono agli utenti consigli, idee e informazioni utili per dare forma ai propri progetti.

Nel caso in cui il cliente avesse domande, necessità di assistenza o bisogno di supporto durante la fase di selezione può sempre rivolgersi al preciso e preparato servizio di customer care multi-canale. Mentre nella sezione “FAQ” s’incontrano risposte rapide ai quesiti più frequenti.

Acquistare online è semplice: le modalità di pagamento previste, fra cui carte di credito e debito, assicurano completa trasparenza e tranquillità. Le spedizioni sono celeri, sono portate a destinazione da corriere espresso in 2-4 giorni lavorativi. Infine, è garantito il reso entro 14 giorni dalla data di consegna, per i prodotti bianchi o non colorati.