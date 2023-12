Cosmetici: sempre più italiani li acquistano in farmacia

È in costante crescita il numero degli italiani che, quando si tratta di acquistare cosmetici, si affidano alle farmacie. Quest’impennata è la dimostrazione tangibile del fatto che, anche fra i più giovani, si cerca sempre di più la qualità anziché la sola convenienza.

In pochi anni, infatti, queste attività hanno rivoluzionato la propria immagine e oggi non sono viste soltanto come un luogo in cui recarsi quando si sta male o si ha bisogno di un farmaco, ma anche e soprattutto come punto vendita per i prodotti di bellezza.

È sempre più raro infatti trovare una farmacia che non disponga di un reparto ricco di fondotinta, fard, rossetti, mascara, fino alle maschere per il viso, gli scrub, i fanghi per il corpo e altri prodotti dedicati al self care.

Complice lo sviluppo del commercio online, le farmacie oggi si posizionano come punto di riferimento per i consumatori sia per quanto riguarda la salute che l’estetica.

Inoltre, molte catene sono state così lungimiranti da affiancare alle grandi marche di cosmesi le linee personali create nei loro laboratori e, rendendole disponibili sia nei punti vendita fisici che sui loro e-commerce, sono riuscite a consolidare il rapporto con il cliente.

Ma non solo, questo sviluppo ha permesso di ampliare la propria rete di commercio e aumentare il numero di store, tanto che secondo le stime di Cosmetica Italia il mercato farmaceutico, in questo settore, dovrebbe chiudere l’anno con un fatturato di circa l’8,2% in più del precedente.

Contare le farmacie che puntano sull’omnicanalità, che offrono servizi completi e che spaziano dall’ambito medico e cosmetico è davvero difficile, perché ormai sono tantissime.

Un esempio è Dr.Max, farmacia leader in Italia che grazie ai suoi 210 punti vendita fisici soltanto in Italia e un e-commerce in costante assortimento si posiziona come uno dei marchi che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità. Ma, come abbiamo detto, non è certo l’unico.

Numeri e previsioni del settore cosmetico in farmacia

Il trend positivo della cosmetica venduta attraverso le farmacie si percepiva già all’inizio dell’anno: nel primo trimestre infatti il mercato contava già un 5,9% in più rispetto all’anno precedente. È stata quindi una conferma quella di Cosmetica Italia sulla stima di un ulteriore 5,8% entro la fine di dicembre. Se le previsioni saranno giuste, il valore in euro si aggirerà sui 12 miliardi.

A influenzare la crescita sono soprattutto i canali online per i cosmetici più classici, la profumeria e l’erboristeria: l’industria farmaceutica si rivela così il retail che maggiormente è riuscito a sfruttare l’innovazione e trarne grande beneficio.

Questa crescita, tra l’altro, non ha nessuna intenzione di fermarsi e anzi, le prospettive sono radiose anche in vista del 2024.

Sempre secondo Cosmetica Italia, infatti, si tratta del settore che ha saputo assorbire meglio di molti altri le marginalità e contenere l’aumento dei prezzi, tanto che la cosmesi ha registrato un aumento sotto la media generale nelle principali categorie di acquisto.

Le previsioni del prossimo anno, inoltre, proiettano un incremento che porterà il fatturato cosmetico a 16 miliardi consentendo all’Italia di classificarsi come terzo Paese al mondo, seguito solo da Francia e Germania.

L’importanza dei punti vendita fisici

Come abbiamo detto, se l’industria farmaceutica ha acquisito così grande potenziale di vendita anche fuori dallo stretto settore dei farmaci è grazie allo sviluppo degli e-commerce sempre più sviluppati.

Va sottolineato però che continuano a rimanere di fondamentale importanza anche i punti fisici, soprattutto per i medicinali.

Secondo un’ulteriore indagine infatti, se per i prodotti dedicati alla cura della persona e i cosmetici si predilige lo shop online, quando è necessario acquistare un farmaco specifico il rapporto umano vince su tutto.

Questo perché le persone quando devono scegliere, per esempio, un kit per la detersione della pelle vanno più a colpo sicuro, leggendo le caratteristiche, indirizzandosi in base alla marca, fino al passaparola.

È chiaro, però, che quando si deve acquistare un medicinale più specifico che sia in grado di curare una determinata malattia, sono necessarie più informazioni. Così il consumatore in questo caso preferisce recarsi direttamente nel punto vendita e magari farsi consigliare dal farmacista.

Tutti questi aspetti sono la dimostrazione di quanto sia importante che l’online e l’offline continuino a coesistere, trovando ognuno il proprio spazio senza prevaricarsi a vicenda