SENEC, soluzioni efficaci e innovative, concepite per sfruttare l’energia rinnovabile in modo sicuro e intelligente

Fondata nel 2009 e con sede centrale nella città di Lipsia, SENEC è un'azienda tedesca che si è rapidamente affermata come uno dei leader internazionali nel settore dell'accumulo energetico. Si dedica allo sviluppo di sistemi intelligenti e di soluzioni per l'accumulo energetico, consentendo alle persone di produrre, utilizzare e condividere energia sostenibile in modo autonomo e semplice.

Durante gli anni d’attività, SENEC ha collezionato una serie di premi e riconoscimenti, che evidenziano l'alta qualità dei suoi prodotti e servizi. Nel 2018, l'azienda è stata acquisita da EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei più importanti fornitori di energia in Germania. La filiale italiana, SENEC Italia, è stata invece creata nel maggio 2017, con sedi operative a Milano e Bari.

L'ambizione di SENEC è quella di costruire un futuro in cui ogni individuo possa gestire, condividere e utilizzare l'energia rinnovabile in maniera facile e intelligente. Il suo target, non a caso, è ampio e variegato: include gli installatori, visti come collaboratori chiave anziché semplici clienti, e le aziende che puntano a integrare soluzioni fotovoltaiche.

SENEC, chiaramente, pone la massima enfasi sulla qualità. I sistemi sono il risultato di un iter produttivo che avviene rispettando i criteri più rigorosi. Diversi, infatti, sono i premi e riconoscimenti ottenuti, a testimonianza dell'eccezionalità dei prodotti. SENEC Italia, allo stesso modo, opera con un impegno costante per mantenere standard qualitativi elevati nelle prestazioni e per garantire la massima soddisfazione dei clienti, sempre nel rispetto dell'ambiente e delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Tra le soluzioni proposte da SENEC, spicca SENEC.Home, un sistema di accumulo fotovoltaico dedicato alle abitazioni. Oltre ad integrarsi con tutti gli impianti fotovoltaici, sia nuovi che preesistenti, fornisce una riserva energetica personale, gestibile in completa autonomia. Permette, inoltre, l'utilizzo dell'energia solare 24 ore al giorno, consentendo di raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica.

SENEC.Cloud, invece, è un servizio di fornitura energetica con tariffe fisse garantite per due anni. Offre l’opportunità di massimizzare l'utilizzo della propria energia, mantenendo stabili i consumi nel corso del tempo e riducendo, conseguentemente, i costi in bolletta. In ogni caso, per scoprire le altre soluzioni disponibili e ottenere preventivi a costo zero, è sufficiente visitare il sito ufficiale di SENEC, all’indirizzo www.senec.com.

Vale la pena ricordare, infine, che l'impegno di SENEC va oltre la produzione di sistemi di accumulo energetico intelligenti. L'azienda si impegna attivamente per sostenere iniziative in vari ambiti, tra cui lo sport e la ricerca. Ritiene, infatti, che sia fondamentale collaborare con realtà che condividano l'obiettivo comune di avere un impatto positivo, sia sull'ambiente che sulle persone.