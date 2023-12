5 ragioni per scegliere pavimenti in legno per esterni

I pavimenti in legno rappresentano una soluzione sempre più popolare per la pavimentazione di spazi outdoor come terrazze, patio, bordi piscina. Ma quali sono i vantaggi nello scegliere questa tipologia di rivestimento per ambienti esterni? Eccone 5.

La prima ragione è sicuramente l'estetica raffinata che il legno conferisce. Con la sua bellezza naturale e le innumerevoli varietà disponibili, che si differenziano per colore, venatura e tonalità, questo materiale regala charme e carattere a qualsiasi ambiente en plein air. Le doghe possono essere posate con motivi geometrici, giochi prospettici e combinazioni cromatiche davvero eleganti.

Un'altra motivazione importante riguarda la resistenza agli agenti atmosferici. Se opportunamente trattato con vernici e impregnanti, il legno sopporta egregiamente sole, pioggia, gelo. Alcune tipologie, come il teak, il bamboo e l'ipé, non necessitano neppure di particolari trattamenti conservativi. Pavimenti esterni duraturi sono ciò che in molti cercano.

Terzo vantaggio da non sottovalutare è la versatilità di impiego del legno. Questo materiale ben si adatta a rivestire superfici di ogni forma e dimensione, si tratti di semplici rettangoli o di ambienti dalla planimetria più articolata. Inoltre le doghe possono essere posate sia su sottofondi tradizionali che su supporti sopraelevati, ad esempio pratiche tettoie in legno per esterni.

Altra ragione che spinge verso questa scelta è l'isolamento termico garantito dal legno. Grazie alla sua bassa conducibilità, le pavimentazioni outdoor così rivestite mantengono piacevoli temperature anche d’estate e d’inverno. Un plus non indifferente per chi desidera godere degli spazi esterni nel massimo comfort in ogni momento dell’anno.

Infine il legno possiede una naturale capacità antiscivolo, se mantenuto adeguatamente nel tempo. Superfici troppo lisce o levigate vanno evitate soprattutto in zone con frequente presenza d’acqua. Ma, con le opportune finiture, il rivestimento garantisce sempre un buon grip ai piedi, prevenendo pericolose cadute. Una garanzia di sicurezza per tutta la famiglia grazie ai pavimenti in legno per esterni.

Perché affidarsi ad Armony Floor per il proprio parquet

Armony Floor, brand di riferimento nel settore dei pavimenti in legno e parquet in bamboo, rappresenta un'eccellenza tutta italiana nel panorama dei produttori di pavimenti. La proposta, accessibile su www.pavimentieparquet.com, si distingue per una serie di caratteristiche che la rendono una scelta privilegiata sia per i privati che per i professionisti del settore.

Armony Floor si impegna nella produzione interna di pavimenti di rovere e bamboo, garantendo un prodotto di alta qualità. Ciò non solo assicura un alto standard qualitativo, ma anche un design e una lavorazione che rispecchiano la rinomata maestria italiana.

La strategia di Armony Floor prevede l'importazione diretta delle materie prime dai Paesi produttori, eliminando intermediari. Questo permette di offrire prodotti di alta qualità a prezzi di fabbrica, rendendoli accessibili a un ampio pubblico e adattandoli alle esigenze del mercato nazionale.

L'azienda ha stabilito stretti rapporti di collaborazione con fornitori in Europa e Asia, garantendo una presenza costante nelle aree di produzione. Ciò consente di selezionare accuratamente sia le aziende produttrici sia la materia prima, sottoponendola a rigidi controlli di qualità per mantenere elevati standard produttivi.

Armony Floor propone un vasto assortimento di parquet in rovere e bamboo, disponibili in diverse varianti: legno massello, plancia e maxiplancia in legno prefinito e artigianale. L'offerta include anche soluzioni innovative come parquet e pavimenti adatti anche alla posa flottante (senza necessità di incollaggio), riscaldamento a pavimento o esterni. La ricchezza del catalogo, in continua espansione, offre un'ampia varietà di colori e venature, soddisfacendo gusti ed esigenze diverse.

L’azienda non si limita alla vendita di parquet, ma offre un servizio completo che include consulenza e supporto personalizzato. Aspetto fondamentale sia per i privati in fase di arredamento della propria casa, sia per i professionisti che cercano soluzioni su misura per i loro progetti.