Quanto tempo serve per imparare l’inglese?

Abbiamo fatto scuole che ci hanno portato a studiare l’inglese fin dalla tenera età eppure le statistiche parlano chiaro: gli studenti italiani sono quelli più penalizzati. Performance basse, soprattutto se confrontate con il resto d’Europa.

Niente paura però, per poter competere, persino in età adulta ci si può iscrivere ad una scuola di inglese a Londra: studiare in loco apre la mente, offre nuove possibilità, aiuta a migliorare la pronuncia e ampliare il proprio lessico. Indipendentemente dal proprio anno di nascita si possono trovare opzioni di studio ad hoc: dalle vacanze studio per liceali e universitari, agli anni all’estero fino a brevi soggiorni linguistici che possono coinvolgere anche gli over 50. Ma quanto tempo serve per imparare davvero bene l’inglese?

Quanto tempo serve per imparare l’inglese restando a Londra

Chiaramente non c’è una risposta universale, il tempo dipende dal proprio livello di partenza, dalla quantità di ore disponibili per lo studio, dalle proprie abilità ma anche dal risultato desiderato. In una vacanza studio si possono ottenere già ottimi risultati ma è con percorsi di studio appartenenti al programma di un anno in Inghilterra che si possono ottenere i risultati migliori: non per forza 11 mesi, si possono scegliere percorsi da 6 o 9 mesi che possono aiutare a diventare quasi madrelingua o comunque a parlare in modo molto più fluente la lingua inglese.

Il metodo migliore per studiare l’inglese? Farlo in loco

L’esperienza di apprendimento in loco offre una serie di vantaggi unici che altri metodi potrebbero faticare a eguagliare. Partiamo con il dire che immergersi nel contesto in cui è parlata quotidianamente permette di affrontare l’approfondimento in modo più coinvolgente: in un ambiente anglofono, gli studenti hanno l’opportunità di ascoltarlo e parlarlo ogni giorno, migliorando la comprensione orale e l’abilità conversazionale in modo rapido ed efficace.

Questa experience offre persino la possibilità di interagire con madrelingua in varie situazioni, come negozi, ristoranti, e luoghi di svago: l’esposizione costante consente di acquisire non solo la grammatica e il vocabolario formale, ma anche le espressioni colloquiali e la cultura linguistica. Imparare a comprendere il contesto culturale dietro a un linguaggio contribuisce significativamente a una maggiore padronanza.

Un altro vantaggio è la possibilità di partecipare a corsi di inglese presso istituti locali o scuole specializzate: i corsi offrono una struttura organizzata per lo studio, guidati da insegnanti qualificati che forniscono una guida professionale. Gli studenti beneficiano della combinazione di lezioni teoriche e pratiche, creando un ambiente ideale per l’assimilazione e il consolidamento delle conoscenze linguistiche.

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello di poter vivere in una comunità di madrelingua: la pratica quotidiana con coinquilini, vicini di casa e amici offre infinite occasioni per esercitarsi e consolidare le competenze linguistiche acquisite.

Come scegliere il corso più adatto

In base al tempo a tua disposizione, il livello di partenza e i tuoi obiettivi potrai scegliere il corso più adatto spaziando tra brevi soggiorni linguistici che possono coincidere con quelle di una vacanza di 2-3 settimane ma anche valutare opzioni più lunghe che possono raggiungere gli 11 mesi proprio come nel caso dell’Erasmus ma senza dover per forza seguire i piani programmati da un’università.