Guida alla selezione della scarpa perfetta per ogni occasione: i consigli per non sbagliare

Nel vasto universo degli accessori, le calzature occupano un posto di rilievo. La scelta del modello ideale a seconda dell’occasione, non a caso, si rivela un compito meno semplice del previsto, che sta nell’individuare il giusto equilibrio tra estetica e funzionalità. Le scarpe, del resto, hanno il potere di definire un outfit, di esaltarne l'eleganza e di renderlo più armonico. In questo contesto, comprendere come selezionare la calzatura adeguata ad ogni evento diventa essenziale.

Iniziamo con le occasioni più formali, dove l'eleganza è cruciale. Per le donne, una scarpa con tacco alto, ma non eccessivo, si adatta perfettamente a serate di gala o matrimoni. La scelta di un tacco medio garantisce un'eleganza sobria, senza sacrificare il comfort. Per gli uomini, invece, il consiglio è quello di puntare su calzature classiche come oxford o derby, in tonalità scure, che si abbinano con discrezione a completi sartoriali.

Per gli eventi semi-formali, come cene di lavoro o aperitivi, si può osare di più. Le donne possono optare per décolleté con dettagli originali o sandali eleganti, mentre gli uomini possono scegliere tra mocassini o stringate colorate, che offrono un tocco di personalità senza eccedere in informalità.

Nel contesto casual, la libertà espressiva si amplia ulteriormente. Qui, comfort e stile si fondono: ballerine, combat boots o sandali bassi sono scelte ideali per le donne, mentre gli uomini possono affidarsi a sneakers eleganti o polacchine. Queste calzature, infatti si abbinano con tantissimi capi d’abbigliamento, da jeans a pantaloni chino, garantendo sempre un aspetto curato.

Per le attività all'aperto o gli eventi sportivi, la funzionalità diventa il criterio principale. Calzature resistenti e confortevoli, sono l'ideale. Tuttavia, ciò non significa trascurare lo stile: il mercato offre un’ampia selezione di modelli che combinano performance e design.

La stagionalità gioca un ruolo cruciale nella scelta delle calzature. D'estate, materiali leggeri e traspiranti, colori vivaci o pastello, sandali aperti o espadrillas sono perfetti. D'inverno, si prediligono materiali isolanti, stivali o scarpe chiuse, in tonalità più scure o neutre.

Infine, è fondamentale considerare il comfort personale. Una scarpa, per quanto bella, se scomoda, può rovinare l'esperienza di un evento. È quindi essenziale scegliere calzature che si adattino bene al piede, offrendo sostegno e comodità.

Dalle sneakers agli stivaletti: su Step By Step calzature e abbigliamento dei migliori marchi fashion

In cerca di calzature, accessori e capi d’abbigliamento di tendenza, dedicati a tutta la famiglia? Grazie a Step By Step, realtà italiana che oggi rappresenta un autentico punto di riferimento per lo shopping total look, è semplice scoprire tantissime proposte, accuratamente selezionate da un team di esperti. I prodotti, corredati da promozioni uniche, sono espressione dei brand più apprezzati dagli appassionati, come Tommy Hilfiger e MaxMara.

Passando in rassegna la proposta dello store s’incontrano articoli dedicati a tutta la famiglia, dagli anfibi alle felpe, passando per polo, cappotti, t-shirt, abiti e scarpe donna su Step By Step Shop. Si tratta di collezioni che consentono di sfoggiare dress code impeccabili, ideali per ogni occasione della giornata, espressione dei brand più autorevoli del settore.

Apprezzato in tutto il territorio nazionale, Step By Step ha potuto rafforzare la propria presenza digitale grazie all’acquisizione di Wezzì, e-shop attivo dal 2015. Tale integrazione ha portato un ampio assortimento di prodotti dei più importanti marchi di moda e un servizio di altissimo livello, soddisfacendo così le esigenze degli appassionati di shopping online.

L’esperienza offerta dall’azienda italiana, giunta alla terza generazione, cambia il tradizionale modo di fare acquisti, coniugando i vantaggi del mondo digitale con la classica modalità nei negozi fisici. Infatti, gli articoli possono essere scoperti anche presso i tre punti vendita dislocati a Lecce, che si distinguono per offerta e posizione.

I clienti, sia online che offline, possono richiedere proposte di total look su misura, semplicemente rivolgendosi agli esperti del team. Step By Step, in aggiunta, organizza speciali eventi nei punti vendita e mette a disposizione modalità di pagamento totalmente sicure, tra cui soluzioni rateali.

Le spedizioni sono celeri, si realizzano sia a casa del cliente che presso i negozi, a seconda delle proprie preferenze. Infine, sono attive imperdibili occasioni di risparmio, a cui si unisce il reso, garantito entro 30 giorni.