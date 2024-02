Come vestirsi alla moda senza spendere troppo: consigli e suggerimenti

Creare un look originale e alla moda è alla portata di tutti, basta solo avere buon gusto e ricercare capi in grado di riflettere la propria personalità. Infatti, diversamente da come si potrebbe pensare, non è necessario spendere cifre folli per creare un outfit alla moda. Ci sono, inoltre, alcuni suggerimenti utili da seguire per poter risparmiare delle somme importanti sui propri acquisti fashion.

Utilizzare codici sconto e promozioni

Il primo suggerimento per vestirsi alla moda senza spendere molto è approfittare dei codici sconto e delle promozioni sul web. Acquistare online, infatti, significa non solo maggiore comodità, ma anche la possibilità di utilizzare appositi coupon, come ad esempio il codice sconto Luisa Via Roma, così da poter risparmiare sui capi, anche quelli più costosi.

Giunti a questo punto potrebbe sorgere spontanea la domanda: come funziona il codice sconto Luisa Via Roma? Semplice, così come funziona qualsiasi altro codice sconto; occorre inserire il codice sul sito internet e il gioco è fatto. Il sito, infatti, abbasserà automaticamente il prezzo del capo o dei capi selezionati, che nel caso della nota piattaforma di lusso sono decisamente elevati, con conseguente risparmio per l’acquirente. Ci sono, inoltre, diverse altre opportunità per ottenere dei capi alla moda a prezzi convenienti. Oltre all’iscrizione alle newsletter, è consigliabile prestare attenzione ai saldi temporanei, alle vendite flash e ai programmi fedeltà offerti dai negozi di moda online. Una strategia efficace è quella di monitorare direttamente i siti web dei brand per cogliere offerte esclusive. Anche partecipare a programmi fedeltà multipartner rappresenta un modo intelligente per accumulare punti presso diversi esercizi commerciali, inclusi quelli legati alla moda, e poter effettuare acquisti a prezzi ridotti. Per esempio, iscrivendosi a PAYBACK è possibile accedere a coupon Luisa Via Roma, da attivare prima dell’acquisto. Passando dal sito o dall’App del Programma, prima dell’acquisto, si ottengono punti da usare poi per richiedere sconti presso i Partner PAYBACK. Un modo per dare più valore al proprio acquisto online ed essere sempre alla moda. A volte si trovano anche coupon punti extra più codice sconto, che permettono di risparmiare e accumulare ancora più punti.

Partecipare agli swap party

Un’altra idea per risparmiare senza rinunciare a capi alla moda è partecipare agli swap party, degli eventi in cui le persone scambiano indumenti e accessori senza utilizzare denaro, ma basandosi sul baratto o utilizzando altri metodi, come le monete virtuali da poter spendere nell’ambiente dedicato. Questi eventi non solo permettono di avere capi letteralmente a costo zero, ma promuovono anche la socialità e rappresentano una soluzione sostenibile per limitare gli sprechi.

Frequentare mercatini vintage

Un prezioso consiglio per trovare capi alla moda è frequentare i mercatini vintage. Che siano capi firmati o meno, l’acquisto di vestiti vintage offre un risparmio significativo, consentendo di avere un look alla moda senza esaurire il budget. Questi luoghi, poi, consentono di trovare delle chicche davvero uniche, per uno stile originale e diverso dal solito. Inoltre, grazie ai capi vintage è possibile evitare che una persona conosciuta indossi lo stesso vestito e scansare situazioni di imbarazzo, specialmente in occasione di feste e ricevimenti.

Acquistare durante i saldi

Acquistare i capi d’abbigliamento con i saldi non significa solo limitarsi a specifiche stagioni, ma anche alle vendite promozionali disponibili durante l’anno. In entrambe le occasioni, è possibile adottare due strategie: visitare i negozi nei primi giorni di promozione per assicurarsi la propria taglia, soprattutto se si è interessati a un particolare capo da tempo, oppure attendere gli ultimi giorni quando i prezzi subiscono ulteriori ribassi. Ad ogni modo, è fondamentale verificare che i saldi siano effettivi e che i risparmi siano davvero consistenti.