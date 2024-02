Come risparmiare sugli acquisti online grazie ai coupon di Groupon

Ogni giorno è un’opportunità per vivere esperienze straordinarie, che siano romantiche cene a lume di candela con il proprio partner o avventure estreme come il lancio in paracadute. Per coloro che desiderano cogliere appieno ogni istante, Groupon rappresenta la scelta ideale. Per chi non lo sapesse, questa piattaforma offre un punto di partenza per scoprire le migliori attività da fare, i luoghi da visitare, i cibi da gustare nelle vicinanze e articoli da acquistare; per farlo è possibile usare il proprio smartphone oppure qualsiasi altro device connesso a Internet. Con qualche suggerimento, inoltre, è possibile ottenere dei prezzi più bassi e risparmiare.

Che cos’è Groupon?

Groupon è un colosso che opera in diverse nazioni europee, inclusa l’Italia, dal 2007. Ormai, questo nome è considerato quasi un sinonimo di “deal”. Si tratta, infatti, di una piattaforma che racchiude una vasta gamma di offerte e voucher per esperienze e prodotti da acquistare. Questo sito è molto facile da utilizzare e consente di acquistare rapidamente dai vari partner, spesso senza costi di spedizione. Generalmente i deal offerti da Groupon sono molto convenienti e consentono di risparmiare fino al 70%.

Come funziona Groupon?

Per acquistare sul sito Groupon, bisogna registrarsi inserendo i propri dati personali. Fatto ciò, è possibile effettuare il login ed esplorare la piattaforma, navigando tra le varie categorie oppure utilizzando la barra di ricerca per scoprire offerte locali, prodotti, viaggi o eventi in base ai parametri impostati. Prenotare è molto semplice, anche se non si ha molta dimestichezza con la tecnologia. Dopo aver trovato l’offerta perfetta, bisogna cliccare su “Compra” e completare l’acquisto seguendo le istruzioni. In genere, è possibile prenotare l’esperienza direttamente sul sito, mentre altre volte è necessario contattare l’esercente per concordare una data. Il deal acquistato è disponibile nella propria pagina e arriva anche via mail, può essere mostrato sia in formato digitale che cartaceo.

Come risparmiare sui deal Groupon?

Su Groupon, è possibile beneficiare di ulteriori sconti utilizzando i cosiddetti codici promozionali (ovvero delle sequenze alfanumeriche in grado di ridurre il prezzo di una percentuale oppure di una cifra prestabilita) prima di finalizzare l’acquisto. Questi codici vanno applicati durante la procedura di pagamento e consentono una riduzione aggiuntiva sul prezzo già scontato, corrispondente all’offerta selezionata. Ma dove è possibile reperire tali sconti? Rivolgendosi a piattaforme specifiche; ad esempio, all'interno di codici-coupon.it, nella pagina dedicata ai voucher sconto di Groupon, è possibile trovare una serie di codici sconto aggiornati e validi in grado di farti risparmiare anche qualche decina di euro sui tuoi acquisti futuri. Esistono, però, anche altre opzioni. Una di queste è iscriversi alla newsletter del sito, attraverso la quale vengono inviati periodicamente codici sconto direttamente via email. In alternativa, è possibile trovare tali codici direttamente sulla homepage del portale, dove vengono spesso pubblicizzate le offerte più recenti e gli sconti disponibili tramite banner in evidenza.

Come utilizzare i codici sconto su Groupon?

Dopo aver compreso il funzionamento di Groupon è bene capire come fare per poter utilizzare i codici sconto, in modo da risparmiare ulteriormente. Nello specifico bisogna:

Scegliere il codice sconto : la prima cosa da fare, ovviamente, è scegliere il codice sconto. Navigando tra le offerte divise in categorie, è possibile selezionare quello più interessante e che rispetta determinati requisiti. Ad esempio, alcuni codici sconto valgono solo su in determinate categorie, in determinati esercizi commerciali nelle vicinanze oppure su prodotti/servizi venduti a un determinato prezzo;

: la prima cosa da fare, ovviamente, è scegliere il codice sconto. Navigando tra le offerte divise in categorie, è possibile selezionare quello più interessante e che rispetta determinati requisiti. Ad esempio, alcuni codici sconto valgono solo su in determinate categorie, in determinati esercizi commerciali nelle vicinanze oppure su prodotti/servizi venduti a un determinato prezzo; Cliccare su "Compra" : Dopo aver trovato il voucher perfetto per le proprie esigenze, bisogna cliccare sul pulsante “Compra” per procedere all’acquisto definitivo;

: Dopo aver trovato il voucher perfetto per le proprie esigenze, bisogna cliccare sul pulsante “Compra” per procedere all’acquisto definitivo; Effettuare il log-in : A questo punto, è necessario accedere all’account Groupon utilizzando le proprie credenziali;

: A questo punto, è necessario accedere all’account Groupon utilizzando le proprie credenziali; Inserire il codice promozionale : Quasi al termine del processo di acquisto, bisogna individuare il campo “codice promozionale”, situato sotto al subtotale. In questo spazio bisogna incollare il codice precedentemente copiato prestando attenzione a non lasciare spazi o aggiungere caratteri;

: Quasi al termine del processo di acquisto, bisogna individuare il campo “codice promozionale”, situato sotto al subtotale. In questo spazio bisogna incollare il codice precedentemente copiato prestando attenzione a non lasciare spazi o aggiungere caratteri; Applicare il codice : Dopo aver incollato il codice, bisogna scegliere “Applica” per attivarlo. In questo modo, lo sconto verrà applicato automaticamente all’ordine, prima del pagamento;

: Dopo aver incollato il codice, bisogna scegliere “Applica” per attivarlo. In questo modo, lo sconto verrà applicato automaticamente all’ordine, prima del pagamento; Completare l'acquisto: A questo punto è possibile procedere con il pagamento a un prezzo scontato rispetto a quello iniziale, finalizzando l’acquisto.

Seguendo questi semplici passaggi, è possibile usufruire di sconti esclusivi e ottenere un risparmio ulteriore sui prezzi già scontati.