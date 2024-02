Trucchi efficaci da seguire quando si noleggia un'auto

Quando le persone viaggiano lontano da casa, di solito preferiscono l'aereo o il treno. È molto più economico e veloce rispetto alla guida della propria auto. Inoltre, non sarete così stanchi perché non dovrete percorrere una lunga distanza. Anche se si tratta di un Noleggio Lamborghini Evo a Dubai, ci si stanca in fretta. D'altra parte, avete bisogno di comfort e libertà di movimento in un altro luogo. Cosa fare in questo caso? Noleggiate un'auto e il problema sarà risolto. Tuttavia, se ne presenta un altro. Come noleggiarla correttamente? Questo articolo informativo vi guiderà in questa questione vitale per avere successo.

Controllare in anticipo

La prima cosa da fare è controllare le opzioni disponibili prima di arrivare a destinazione. Utilizzate Internet per risparmiare tempo e denaro. In primo luogo, potete controllare in dettaglio le varie compagnie e le loro offerte. Avete il tempo di valutare tutto a mente fredda. Nessuno vi farà pressioni per offrirvi opzioni più costose. In secondo luogo, potete risparmiare di più perché potete prenotare un'auto con molto anticipo.

Molte persone commettono un grave errore quando noleggiano solo quando arrivano sul posto. Il costo è sempre maggiore perché si è in difficoltà. Quindi, le società di noleggio applicano tariffe più elevate.

Prova e scatta foto

Dopo esservi recati presso la società di noleggio, assicuratevi di controllare il veicolo che avete prenotato. Chiedete una prova di guida per essere sicuri che il veicolo funzioni normalmente. Non avete certo bisogno di un veicolo che si rompe dopo pochi chilometri.

Non dimenticate di scattare delle foto prima di guidarlo! Questa sarà la garanzia che nessuno vi ingannerà addebitandovi costi aggiuntivi per danni che non avete mai fatto. Scattate foto da tutte le angolazioni.

È bene avere più di 25 anni

Se avete già compiuto almeno 25 anni, è un bene anche per il vostro bilancio. La maggior parte delle compagnie di noleggio auto offre sconti migliori per le persone di una certa età. Se non avete ancora 25 anni, ma viaggiate in compagnia di persone di questo tipo, fatene il vostro autista.

Rifiutate il GPS

Molte società consigliano di noleggiare auto dotate di GPS. È sicuramente molto comodo perché aiuta a trovare i luoghi. Questa funzione è estremamente utile se si arriva in una nuova città. Tuttavia, costa 10-15 dollari in più. Rifiutate le auto con GPS per risparmiare i vostri guadagni. Non dimenticate che potete facilmente trovare il percorso richiesto con l'aiuto del vostro cellulare. Sicuramente può essere caricato su Google Maps. Quindi, questo servizio sarà gratuito.

Considerare il periodo di tolleranza per la restituzione

Ogni azienda offre un periodo di grazia per la restituzione. Ciò significa che dovete restituire il veicolo prima della scadenza. La maggior parte delle aziende offre un periodo di tolleranza di 29 minuti. Ciò significa che, una volta scaduto il termine, avete ancora 29 minuti di tempo per evitare di pagare costi aggiuntivi.

Scegliere un solo conducente

Un altro ottimo modo per risparmiare sui guadagni è quello di optare per il noleggio con un solo conducente. Il principio è molto semplice. Le società di autonoleggio applicano tariffe aggiuntive per ogni conducente previsto dal contratto. Se non dovete percorrere lunghe distanze, questo servizio può essere escluso. Scegliete un solo autista e risparmiate il vostro bilancio.

Il più economico non è sempre meglio

Sebbene molti dei nostri consigli aiutino a risparmiare, il prossimo consiglio è in qualche modo l'opposto. Ciò non significa che dobbiate dimenticare i consigli precedenti.

Le aziende di noleggio più famose dispongono sempre di vere e proprie flotte di veicoli. A prescindere dal momento in cui ci si rivolge a loro, la scelta è ricca e vivace. Le aziende più piccole e più economiche possono esaurire le opzioni. Quando si ha a che fare con un'azienda famosa, il prezzo è sicuramente più alto. Tuttavia, vi verranno forniti tutti i comfort necessari. Quindi, potrebbe essere più ragionevole Noleggio Rolls Royce Dawn piuttosto che qualcosa di eccessivamente economico.

In conclusione

Questi sono consigli intelligenti e universali. Si adattano a qualsiasi luogo in cui vi recherete. Queste regole possono essere applicate ovunque, anche quando si è all'estero. Seguiteli e vi assicuriamo che riuscirete a evitare errori stupidi che potrebbero costarvi molto.