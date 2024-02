Gomme 4 stagioni: come sono fatte e quando sceglierle

Gli pneumatici quattro stagioni - come testimoniato dai dati di mercato degli ultimi tempi - rappresentano una soluzione sempre più comune per la mobilità privata. Gli automobilisti alle prese con il cambio delle gomme preferiscono sempre più spesso le multistagionali a quelle invernali vere e proprie, oppure a quelle estive (soggette a maggiori limitaizoni di utilizzo). I fattori all'origine di questo trend possono essere diversi, dal bisogno di risparmiare al desiderio di equipaggiare il proprio veicolo con coperture versatili, in grado di affrontare senza troppi problemi condizioni climatiche anche molto diverse tra loro.

Inoltre, a fronte di un'offerta merceologica piuttosto diversificata e molto più ampia rispetto al passato, le opzioni a disposizione dei consumatori sono molto più numerose rispetto al passato. Anche il mercato online è molto cresciuto: rivenditori specializzati come Euroimport Pneumatici, ad esempio, offrono la possibilità di sfogliare un vasto catalogo multimarca, comparando prezzi e caratteristiche tecniche. In tal modo, è più semplice individuare il tipo di gomma che meglio si adatta alle proprie esigenze, a seconda di come e quanto viene utilizzato il veicolo.

Le caratteristiche degli pneumatici '4 stagioni'

Uno degli aspetti che rende le gomme multistagionali più 'appetibili' per gli automobilisti è quello relativo alle prestazioni. Trattandosi di un 'compromesso' tra pneumatici estivi ed invernali, risultano nel complesso versatili ed affidabili, adatte quindi a fronteggiare condizioni climatiche mutevoli senza particolari ripercussioni sulla sicurezza alla guida. Dal punto di vista strettamente tecnico infatti, questa tipologia di gomme - specie quelle di più moderna generazione - offre ottimi riscontri prestazionali nella maggior parte dei casi, grazie alle varie soluzioni tecnologiche adoperate in fase di sviluppo e realizzazione dello pneumatico.

La mescola, ad esempio, ha una composizione intermedia, così da non risultare né troppo 'morbida' né troppo 'dura'; tale prerogativa viene ottenuta aggiungendo alla gomma una specifica quantità di silice, un minerale in grado di rendere più o meno elastica la miscela.

Anche il battistrada presenta una conformazione ben precisa, simile a quella delle coperture invernali. L'area di contatto tra la gomma e la strada è contraddistinta da tasselli e scanalature, la cui funzione è quella di ottimizzare la trazione e l'aderenza sul bagnato e su strade innevate, ghiacciate o ricoperte di fango. Inoltre, appositi intagli laterali prevengono il fenomeno dell'aquaplaning deviando verso l'esterno della gomma l'acqua che ricopre il manto stradale.

Quando scegliere le gomme multistagionali

Gli pneumatici 4 stagioni possono garantire diversi vantaggi, ma solo in determinate circostanze. Per via delle caratteristiche intermedie, infatti, non possono garantire gli stessi picchi prestazionali delle gomme stagionali, pur essendo generalmente molto affidabili e sicure. Pertanto, rappresentano una valida opzione soprattutto per utilizzi che non risultino particolarmente probanti; la mescola delle '4 stagioni', infatti, non è sviluppata per reggere gli stress termici come fanno le coperture stagionali. In altre parole, in presenza di temperature prossime allo 0, oppure particolarmente elevate, potrebbero perdere parte delle proprie capacità performanti.

Discorso analogo può essere fatto per ciò che concerne l'incidenza sulle prestazioni di guida; in estate, le gomme 4 stagioni garantiscono una minore trazione (poiché le tante scanalature riducono la superficie di contatto tra la gomma e la strada) e possono incrementare leggermente consumi ed emissioni.

In generale, quindi, è consigliabile optare per le gomme 4 stagioni come dotazione unica per