Smart gym: la nuova frontiera del fitness

La smart gym, talvolta indicata anche come digital fitness o digital gym, è una metodica di allenamento che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nel mondo del fitness.

Com’è noto, gli avanzamenti tecnologici hanno interessato un po’ tutti i settori e anche quello del fitness è stato interessato dalla rivoluzione digitale.

Le prime avvisaglie del cambiamento si erano avute con l’avvento di app per il fitness e di strumentazioni sofisticate da utilizzare nel corso degli allenamenti (per esempio gli sportwatch o gli orologi GPS ecc.), ma con la smart gym si entra in una dimensione del tutto diversa, decisamente più avanzata.

Oggi infatti, in alcuni centri specializzati per il fitness, è possibile usufruire di stazioni multifunzionali smart pensate appositamente per l’allenamento e che praticamente racchiudono tutti gli attrezzi di una palestra in uno strumento grazie al quale è possibile effettuare un allenamento full body (per tutto il corpo) poiché è previsto uno stimolo di tutto il sistema muscolare.

Si parla di digital gym perché la stazione sfrutta anche le tecnologie wi-fi e Bluetooth ed è collegata a un tablet che consente al personal trainer di gestire, monitorare e verificare i vari parametri dell’attività fisica svolta. Nulla è quindi lasciato al caso.

La smart gym è sostanzialmente una forma di fast fitness poiché una proficua seduta di allenamento full body ha una durata di circa 30 minuti: è quindi un allenamento completo e rapido che permette di risparmiare diverse ore di tempo alla settimana. Per raggiungere infatti i medesimi risultati, sarebbero necessarie diverse ore di allenamento tradizionale.

A chi può servire la smart gym?

La smart gym è una metodica “universale”; può infatti risultare utile a tutte le persone, di qualsiasi fascia anagrafica, che vogliano tenersi in forma, magari perdendo qualche chilo di troppo e anche a tutti quegli atleti che vogliono massimizzare gli effetti dell’allenamento affiancando questa metodica all’attività fisica tradizionale.

Non esistono controindicazioni particolari relative a questa tipologia di allenamento, ma come nel caso di qualsiasi attività sportiva, è importante richiedere prima il parere del proprio medico curante o di uno specialista in medicina dello sport.

Come funzionano le stazioni multifunzionali smart?

Come accennato in precedenza, una stazione multifunzionale smart è un macchinario personalizzato a cavi pensato per l’allenamento muscolare; in un solo dispositivo sono sintetizzate tutte le varie macchine da palestra. Non sono però presenti pesi, elastici o molle o altri sistemi di resistenza passivi. L’intero processo viene controllato grazie a un’interfaccia su tablet.

La digitalizzazione dei carichi consente all’utente di modificare in modo rapido il tipo di allenamento. Si è quindi in grado di passare da un allenamento tradizionale a un allenamento funzionale, così come è possibile passare da un allenamento aerobico a uno di forza e viceversa. Il corpo può quindi lavorare nella sua interezza e in modo armonico.

Si può quindi parlare di vera e propria “palestra digitale multifunzionale”.

Per quanto riguarda i carichi, una stazione multifunzionale smart offre un carico di allenamento che va dai 3 ai 100 kg con passaggi incrementali di 500 grammi. Le varie impostazioni possono essere facilmente controllate grazie a un tablet touch screen. Insomma, il fitness è sbarcato nel futuro.