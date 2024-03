Come funziona l'estinzione anticipata di un prestito?

Se state leggendo questo articolo con molta probabilità avete già richiesto un prestito online o presso una delle sedi fisiche della Banca o dell’istituto di credito che avete scelto.

Nelle prossime righe di questo articolo vedremo insieme come estinguere il prestito anticipatamente e se conviene farlo.

Estinzione anticipata: cosa c’è da sapere

Quando si contrae un prestito ci si impegna a restituire il denaro ricevuto in un numero preciso di rate comprensive degli interessi previsti dal contratto.

Per estinguere anticipatamente un debito bisogna, quindi, restituire in un’unica tranche la somma rimanente. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi che sarebbero dovuti per la vita residua del contratto. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile che siano presenti delle penali di tipo economico che potrebbero rendere la restituzione tutt’altro che conveniente.

L’ammontare delle penali dipende da contratto a contratto, e spesso il loro valore cambia a seconda di quanti mesi mancano ancora all’originaria scadenza del prestito.

Il conteggio estintivo

Prima di procedere all’estinzione anticipata del prestito è necessario richiedere alla banca un documento chiamato conteggio estintivo. In questo documento sarà riportato l’ammontare della somma già versata e quella ancora da restituire.

Da questa somma vanno detratti alcuni costi, che prendono il nome di costi recurring, come ad esempio le spese di gestione e la quota assicurativa.

Una volta ricevuto questo documento il consumatore potrà prendere visione di quanto dovrà pagare per estinguere completamente il debito in un’unica soluzione.

Analizzare con cura il contratto

Ci si potrebbe quindi domandare se estinguere in anticipo un contratto di prestito sia conveniente oppure no. Dare una risposta che sia valida in ogni situazione non è possibile, perché dipende dal contratto stesso, dall’ammontare degli interessi e dal valore della penale. Il nostro suggerimento è quello di analizzare con molta attenzione quanto riportato all’interno del contratto.

In generale ciò che possiamo suggerire è che prima di estinguere un prestito personale occorre fare alcune valutazioni, fermo restando che le rate permettono di dividere la restituzione del prestito in piccole somme da versare mensilmente, e ciò fa sì che tale spesa pesi economicamente meno rispetto alla restituzione integrale; al contrario, quando si decide di estinguere il prestito ci si ritrova a dover versare tutto ciò che resta in un’unica soluzione, oltre al costo della penale, quando prevista, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.