Keylogger Android: le migliori scelte da fare per monitoraggio

Ancora oggi la maggioranza dei telefoni in giro per il mondo sono funzionanti col sistema operativo Android; proprio per questo motivo sono in tanti a cercare informazioni sui keylogger Android, ovvero programmi specifici che hanno lo scopo di registrare tutto quello che viene scritto su tastiera. Scopriamo insieme l’argomento.

I migliori keylogger Android da remoto per il tuo telefono

Android è un sistema operativo aperto e pertanto è anche quello dove è possibile installare con maggiore facilità un programma che funzioni come un software keylogger. Cos’è un keylogger?

● Applicazione per smartphone.

● Funziona in maniera silenziosa.

● Registra tutto quello che viene digitato sulla tastiera del telefono.

Adesso vediamo insieme quali sono i prodotti su cui puntare.

Miglior keylogger Android: mSpy

Se cerchiamo un keylogger Android remoto il migliore in assoluto su cui è possibile puntare è mSpy. Parliamo di una potente applicazione per il monitoraggio che, dopo essere stata installata sullo smartphone della persona che si vuole controllare, permette di accedere da remoto a una grandissima quantità di informazioni.

Oltre a una registrazione di tutto quello che viene digitato con la tastiera, mSpy permette di accedere ai messaggi dei social network, di controllare l’uso che viene fatto dei browser e tanto altro ancora, il tutto permettendo al monitorante di accedere alle informazioni da computer e smartphone da remoto!

Ecco il keylogger uMobix

Un altro nome da tenere in mente quando si parla di Android keylogger è quello di uMobix, un’applicazione di monitoraggio dotata di un sistema interno che funge da keylogger, permettendo di accedere da remoto a un database con le informazioni. Peccato che sia un programma a pagamento e che sia dotato di una pessima interfaccia utente.

Ottimo keylogger per Android: Cocospy

Un nome piuttosto conosciuto nel mondo dei keylogger è quello di Cocospy, un nome piuttosto noto all’interno della nicchia delle applicazioni per il monitoraggio a tutto tondo. L’applicazione ha una potente funzionalità da keylogger al suo interno, perfetta per leggere (ad esempio) i messaggi cancellati prima di venire inviati.

Chiaramente non mancano i problemi da tenere in considerazione; Cocospy, ad esempio, aggiorna con una certa lentezza le informazioni che raccoglie attraverso il keylogger e questo potrebbe risultare insoddisfacente per il monitorante, senza contare poi che è necessario avere fisicamente accesso al telefono dove installare il tutto per raccogliere dati.

L’opzione iKeyMonitor

Un keylogger Android remoto che si sente spesso citare è iKeyMonitor, disponibile per Android e iOS. Parliamo di un’applicazione che registra quello che viene digitato sulla tastiera dello smartphone e che lo comunica a un server accessibile da remoto, sebbene lo faccia con aggiornamenti poco frequenti e per un prezzo che non metterà d’accordo tutti.

L’applicazione FlexiSPY

Una volta installato il software keylogger FlexiSPY sul telefono che si vuole monitorare, sarà possibile accedere da remoto a un database contenente tutto quello che viene digitato attraverso la tastiera. Una scelta comoda, di primo acchito, ma che in realtà soffre un prezzo elevato e un’interfaccia utente poco amichevole per i neofiti.

Conclusioni

Qui sopra trovi una lista completa e onesta di tutti i migliori keylogger Android a disposizione dell’utenza; parliamo sempre di programmi a pagamento che però possono davvero fare la differenza nel momento del bisogno. mSpy, con le sue molteplici funzioni e la sua combinazione di convenienza e funzionalità è il più interessante tra i tanti.