Un tour personalizzato per scoprire la diversità territoriale del Marocco

Chi ha già avuto occasione di trascorrere un periodo di vacanza in Marocco è destinato a conservare a lungo nei propri ricordi i colori e i sapori di una terra incantata, ricca di cultura e di paesaggi di incommensurabile bellezza, dalle vellutate dune del Sahara alle medine.

Visitare il territorio marocchino significa immergersi per qualche giorno in un Paese ricco di sorprese. E affidarsi all'esperienza di Evaneos, nata con l'intenzione di trasformare il turismo per renderlo ancora più fruibile, permette di vivere un'esperienza diversa. Attraverso la propria piattaforma, e a una rete di agenti locali, Evaneos individua le soluzioni migliori, favorendo le economie locali e puntando sulla sostenibilità dei viaggi. L'obiettivo? Regalare ai turisti esperienze uniche e, al contempo, abbracciare una filosofia volta ad apportare benefici anche ai luoghi oggetto di visita. Se l'idea è partire alla volta del Marocco, Evaneos si propone come partner ottimale.

Le spiagge e le colline del Marocco

Nel nord del Marocco è possibile ammirare le coste del Mar Mediterraneo, lasciandosi rapire gli occhi dagli splendidi strapiombi di roccia color verde scuro e dalle spiagge bianche che si estendono per chilometri, contraddistinte da deliziose insenature rocciose. Chi desidera viaggiare in Marocco ha l'opportunità di spingersi verso l'interno. Qui il paesaggio presenta molti elementi in comune con quanto presente nel Centro Italia. Vere protagoniste sono le verdeggianti colline, in cui spiccano gli uliveti. Rispetto all'Italia, però, la terra si caratterizza per un sorprendente colore rosso.

Gli incredibili colori del deserto sahariano

Pensando al Marocco è impossibile non immaginare la distesa del deserto del Sahara. Anche in un paesaggio desolato sono innumerevoli gli elementi in grado di incantare, in primis le dune dorate dell'Erg Chebbi. E quando cala la notte, la volta stellata affascina chiunque. Per esplorare il Sahara è possibile scegliere una delle escursioni a dorso di cammello, e trascorrere la notte nelle tende nomadi in attesa dell'alba. All'ora del tramonto, invece, le dune assumono incredibili sfumature color oro e cremisi.

Le città marocchine: un patrimonio tutto da scoprire

Il Marocco dispone di diverse città meritevoli di una visita, a partire da quelle imperiali. Marrakech è nota come la "città rossa", capace di attrarre soprattutto grazie ai labirintici vicoli e alle medine. Artigiani e incantatori di serpenti sono pronti a lasciarsi fotografare e riprendere nella piazza principale, quella Djemaa el-Fna, pulsante di vita.

Fes e Chefchaouen

Un'altra località da non perdere è Fes, che ospita una delle università più antiche del globo. La sua medina (il centro storico) entrata a far parte dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. Tra palazzi maestosi e intricati mosaici, l'esplorazione condurrà fino alla Moschea di Al Quaraouiyine. Se Marrakech, come accennato, è la "città rossa", Chefchaouen si è meritata il soprannome di "perla blu per gli edifici contraddistinti da tonalità cerulee.

Evaneos accompagna i viaggiatori tra le meraviglie del Marocco

Una ricchezza di paesaggi magici e di scenari mozzafiato rende il Marocco una meta ideale sia per delle romantiche fughe di coppia che per vacanze in famiglia. In uno scenario così incantevole, ma così ricco di proposte, avere a disposizione gli esperti locali di Evaneos vuol dire essere supportati da delle guide essenziali. Chi opera per Evaneos ha una conoscenza approfondita degli itinerari migliori, proposti in base al tipo di esperienza che il turista desidera fare. Grazie alla conoscenza approfondita del territorio, e delle condizioni delle varie zone, gli esperti assicurano a ogni turista un'esperienza davvero indimenticabile.

Perché affidare un viaggio in terra marocchina a Evaneos?

Non è errato definire una vacanza in Marocco come un caleidoscopio di emozioni. Dai paesaggi desertici e costieri, in cui il tempo sembra essersi fermato per lasciare spazio al cuore, alle città storiche, così diverse dalle località europee, e ancora più affascinanti. Nel programmare un viaggio Evaneos dovrebbe costituire la scelta più ovvia per renderlo indimenticabile. Accanto a chi preferisce una vacanza all'insegna del relax, c'è chi vuole soggiornare nel lusso o è costantemente alla ricerca dell'avventura. Il Marocco offre tutto questo, ed Evaneos permette a chiunque di raggiungere gli obiettivi prefissi. Non si limita ad assicurare un collegamento con gli esperti locali più validi, ma promuove anche un approccio sostenibile al turismo. Chi sceglie Evaneos è certo di abbandonare la concezione tradizionale di un viaggio turistico, pensando a sé e al pianeta.