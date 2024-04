Affidabilità e tranquillità: trova l'assicurazione perfetta per proteggere il tuo cucciolo in ogni situazione

Per chi ama gli animali, uno dei peggiori incubi e non avere le risorse economiche necessarie per proteggere i propri cuccioli in caso di problemi di salute. Se ti riconosci in queste parole, sappi che la giusta assicurazione per cani e gatti può farti dormire sonni tranquilli.

Si parte dall’assicurazione per la caccia

Nell’ambito delle assicurazioni per gli animali, una menzione particolare la merita l’assicurazione caccia. Nonostante dal 2009, infatti, non sia più obbligatorio assicurare il proprio animale domestico, se questi è impiegato per la caccia è fortemente consigliato averne una, anche perché il nostro amico a quattro zampe in queste situazioni si espone a maggiori rischi per la salute. Le assicurazioni per cani da caccia coprono diverse situazioni e svariate tipologie, che sono determinanti al momento della riscossione dell’eventuale risarcimento. Un esempio: se si assicura un cane per la caccia di animali di piccola taglia, e questi viene ferito da un cervo o un cinghiale, l’assicurazione non copre l’evento. In termini di costi, l’assicurazione caccia non differisce tantissimi da quelle tradizionali per animali, perché a seconda delle caratteristiche il premio può oscillare fra le decine e le poche centinaia di euro per ogni stagione di caccia.

Oltre la caccia

Assicurare cane e gatti, ovviamente, non è una buona idea solo per chi ha contesti in cui gli animali corrono maggiori pericoli, ma vale la pena in qualsiasi caso. Che stiano sempre in casa a giocare, che vivano nel giardino, o anche solo quando si viaggia per le vacanze, qualsiasi situazione può nascondere un pericolo per la salute dei nostri amici a quattro zampe. Inoltre, non è necessariamente un evento traumatico che può minare la salute di cane e gatti: come tutti gli esseri viventi possono subire svariate patologie, e con il passare del tempo e l’avanzare dell’età il bisogno di cure veterinarie cresce in modo fisiologico. Le spese veterinarie, dal loro canto, non sono affatto basse: si possono spendere migliaia di euro all’anno anche solo per le visite di routine. È sulla base di queste premesse che è fondamentale sottoscrivere un’assicurazione per cane o gatto, ma bisogna anche saperla scegliere.

I vantaggi di Assur O’Poil

In un settore ricco di competitor, quello che propone Assur O’Poil è sicuramente una delle polizze più interessanti. In primo luogo, a dispetto anche di brand blasonati, Assur O’Poil non fa discriminazione di razza, categoria e taglia di animali, e garantisce la copertura assicurativa a tutte le tipologie di animale domestico. Stesso dicasi per il certificato di buona salute, documento obbligatorio in tantissime situazioni ma non per un'assicurazione Assur O’Poil. Altra caratteristica da non trascurare l’inclusione delle spese di pensione: spesso cani e gatti, soprattutto dopo interventi chirurgici, hanno bisogno di alcuni giorni di degenza che ovviamente comportano dei costi, che in questo caso Assur O’Poil copre senza problemi. Questi ed altri vantaggi, infine, possono essere sottoscritti attraverso una spesa di poche decine di euro al mese, un costo assolutamente irrisorio se paragonato a quella che è la spesa media di cure veterinarie per cani e gatti: conti alla mano con l’assicurazione Assur O’Poil si risparmia tantissimo!