Acquistare un appartamento a Torino: le differenze di prezzo da quartiere a quartiere

Quando si decide di acquistare un nuovo appartamento a Torino – ma anche in qualsiasi altra città -, è necessario prendere in considerazione vari elementi. Tra questi rientrano il quartiere e il prezzo.

Come si può notare consultando la pagina web https://realadvisor.it/it/mercato-immobiliare/comune-torino-it, prezzo e quartiere sono strettamente correlati fra loro. Passando dalle zone centrali o collinari a quelle periferiche e, in particolare, alla periferia nord della città, i prezzi scendono notevolmente.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono le zone più costose di Torino e dove, invece, si hanno maggiori probabilità di trovare case a prezzo ridotto. Oltre a questo, cercheremo di capire il motivo alla base di questa grande differenza di prezzo e quali altri fattori possono concorrere a determinare il valore di un immobile.

Torino: in quali zone le case costano di più

Se disponete di un budget elevato o, in ogni caso, avete la possibilità di chiedere un mutuo piuttosto sostanzioso, potete dare un’occhiata alle zone di Torino più rinomate.

Gli appartamenti più costosi si trovano a Borgo Nuovo e a Borgo Po, vicino al centro storico e nella zona collinare. Qui gli appartamenti hanno un valore medio di 3.510 € al metro quadro. Poco inferiore il costo degli appartamenti situati nel pieno centro storico, nel Quadrilatero e alla Crocetta. In questo quartiere, gli appartamenti registrano un valore medio di 3.132 € al metro quadro.

Quartieri più economici del capoluogo piemontese

Molto diversa la situazione a mano a mano che ci si sposta verso quartieri periferici e ci si allontana dalla collina. I prezzi più bassi vengono fatti registrare dai quartieri di Torino Nord e, in particolare, dalla Barriera di Milano, dalle Vallette, da Madonna di Campagna e dalla Falchera. In questi quartieri i prezzi medi degli appartamenti vanno dai 1.109 € a 1.465 €.

Andando verso Torino Sud, il quartiere più economico risulta essere Mirafiori, conosciuto per la presenza dello stabilimento di un noto marchio automobilistico italiano.

Perché i prezzi variano da un quartiere a un altro

La grande differenza di prezzi tra quartieri di una stessa città è determinata da diversi fattori. Tra questi rientrano:

la rinomanza;

la sicurezza;

la presenza di negozi, mezzi pubblici e servizi vari;

la presenza di spazi verdi.

Naturalmente, un ruolo molto importante è giocato anche dal rapporto tra domanda e offerta.

Differenze di prezzo in uno stesso quartiere: da cosa dipendono

Fino a questo momento abbiamo preso in considerazione le differenze di prezzo di immobili situati in diversi quartieri di Torino. Ora invece puntiamo l’attenzione su un altro elemento: le differenze intercorrenti tra appartamenti situati nel medesimo quartiere.

I prezzi medi visti in precedenza possono variare notevolmente, tanto che una casa situata nel centro storico può, a determinate condizioni, arrivare a costare meno rispetto a una della stessa metratura situata, ad esempio, alla Falchera o alla Barriera di Milano. In questo caso, entrano in gioco fattori come l’anno di costruzione dell’edificio, lo stato di manutenzione, gli interventi di ristrutturazione effettuati, la presenza di giardini e balconi e via dicendo.

Così, un appartamento di buona metratura, situato in una zona rinomata della città, può perdere valore a causa di mancata manutenzione e assenza di ristrutturazioni. Allo stesso modo, un appartamento situato in un quartiere periferico, dotato di giardino e balcone, e ristrutturato di recente con interventi di efficientamento energetico, può vedere aumentare il proprio valore.

Dove conviene acquistare?

La scelta del quartiere nel quale acquistare l’appartamento è molto personale e dipende, in primo luogo, dalle finalità dell’acquisto. Acquistare un appartamento da destinare a prima abitazione o a casa per le vacanze è molto diverso dal comprarlo per rivenderlo o per darlo in affitto a lavoratori, turisti oppure a studenti.

Altri due fattori determinanti sono, naturalmente, il budget che si ha a disposizione e le garanzie che si possono fornire nel caso in cui si desiderasse richiedere un mutuo.