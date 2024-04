Malanni di stagione: guida alla scelta dei migliori fermenti lattici

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso lun 15 aprile 2024

Con il passare delle stagioni e i frequenti sbalzi di temperature, il nostro organismo si trova spesso a dover fronteggiare piccoli e grandi malanni. In questo contesto, i fermenti lattici costituiscono degli importanti alleati. Si tratta di piccoli microorganismi, in grado di rafforzare il nostro sistema immunitario e di preservare l'equilibrio della flora intestinale. Ma come selezionare i prodotti più adatti alle proprie esigenze? Ecco alcune informazioni chiave da considerare.

Cosa sono i fermenti lattici

I fermenti lattici, noti anche come probiotici, sono degli organismi benefici che, una volta ingeriti in quantità sufficienti, contribuiscono al benessere dell'organismo. Resistendo all'acidità gastrica, raggiungono l'intestino dove svolgono la loro azione.

Non si limitano solo a favorire una digestione sana o a rafforzare il sistema immunitario, ma giocano un ruolo cruciale anche nel contrasto alla proliferazione di microrganismi dannosi. Questi alleati microscopici, in più, influenzano positivamente anche l'umore e il benessere psicologico, regolando persino alcuni aspetti del metabolismo.

Attraverso la loro attività, i fermenti lattici aiutano a mantenere una barriera intestinale forte e a regolare la risposta immunitaria del corpo, dimostrando così un'azione benefica che va ben oltre il solo apparato digerente​.

I benefici dei fermenti lattici: quando assumerli

I fermenti lattici sono consigliati in caso di problemi intestinali che includono stati infiammatori, come coliti e sindrome del colon irritabile, o disturbi gastrointestinali che portano a un’eccessiva produzione di gas, dolori addominali, gonfiore, meteorismo e flatulenza. Sono preziosi anche per alleviare i sintomi delle intolleranze alimentari o quando la funzionalità dell’intestino è compromessa.

Per scegliere i migliori fermenti lattici, è importante considerare alcuni fattori chiave:

Ceppi batterici . Scegli prodotti che contengano ceppi batterici specifici per il tuo bisogno. Ad esempio, Lactobacillus rhamnosus GG e Saccharomyces boulardii sono particolarmente efficaci per la diarrea, mentre Bifidobacterium longum può essere utile per il benessere generale dell'intestino.

. Scegli prodotti che contengano ceppi batterici specifici per il tuo bisogno. Ad esempio, Lactobacillus rhamnosus GG e Saccharomyces boulardii sono particolarmente efficaci per la diarrea, mentre Bifidobacterium longum può essere utile per il benessere generale dell'intestino. Concentrazione . Assicurati che il prodotto fornisca una quantità adeguata di CFU (Colony Forming Units), generalmente nell'ordine di miliardi, per garantire un effetto benefico.

. Assicurati che il prodotto fornisca una quantità adeguata di CFU (Colony Forming Units), generalmente nell'ordine di miliardi, per garantire un effetto benefico. Qualità e affidabilità. Preferisci fermenti lattici prodotti da marchi riconosciuti e con buone recensioni, che garantiscano la stabilità e la vitalità dei ceppi fino alla data di scadenza.

Per massimizzare la loro efficacia, è consigliabile assumere i fermenti lattici a stomaco vuoto, generalmente al mattino. La durata dell'assunzione può variare a seconda delle esigenze individuali, ma spesso si consiglia un ciclo di una o due settimane.

Per ciò che riguarda l’acquisto dei giusti fermenti lattici, infine, è essenziale orientarsi verso realtà serie e affidabili. Atida eFarma (www.efarma.com) costituisce un autentico punto di riferimento per chi è alla ricerca di fermenti lattici vivi, prebiotici e probiotici, con un'ampia selezione di prodotti adeguati alle esigenze di adulti e bambini. Ogni cliente, così, avrà la certezza di trovare soluzioni affidabili e di qualità, perfette per contrastare i malanni di stagione