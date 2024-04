"Popolo Hotellerie" tra i migliori brand Horeca approda a San Severo

La POPOLO HOTELLERIE, leader nel settore Horeca, dopo 8 anni dalla sua apertura a Termoli si trasferisce nella nuova sede di San Severo (Fg), struttura di circa 6000 mq con oltre 20000 referenze dei migliori brand del settore alberghiero e ristorazione, dalla cucina alle attrezzature sempre in pronta consegna per soddisfare al meglio le esigenze che il mercato del settore richiede.

Popolo Hotellerie, dagli inizi di aprile ha iniziato le operazioni di trasferimento nella nuova sede di San Severo, in via Foggia al km 1+400, a soli trenta minuti in auto da Termoli. La nuova location gode di una più ampia ed attrezzata proposta in grado di offrire tutte le novità del mondo horeca, con migliaia di prodotti di qualità sempre disponibili, al fine di esprimere al meglio il potenziale come top players nel mondo delle forniture alberghiere e per la ristorazione.

"È un territorio quello del basso Molise che ci ha donato tanto e di cui, sin dall’inizio, abbiamo percepito la stima e la fiducia, tanto che è doveroso ringraziare i clienti affezionati e tutti coloro che continuano ad apprezzare i nostri prodotti. - dichiara Pierluigi Popolo frontman della Popolo Hotellerie. Il rapporto che si è creato con gli imprenditori molisani continuerà nel tempo, anche attraverso le piattaforme digitali che stiamo sempre di più implementando. Vogliamo ringraziare dunque tutti gli imprenditori che ci hanno supportato fino ad ora, dedicando un apposito coupon di spesa con una somma da utilizzare nel primo acquisto presso la nostra nuova sede a soli trenta minuti da Termoli." conclude Popolo.

Attrezzature, arredi interni ed esterni e tutto ciò che è legato al mondo della ristorazione, vi aspettano a San Severo nella nuovissima ed ampia sede con apertura dal prossimo 22 aprile. “Popolo Hotellerie”; è l’occasione giusta per te.