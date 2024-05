Energia elettrica: come gestire correttamente i consumi domestici

Tutte le famiglie hanno consumi più o meno rilevanti di energia elettrica. Ogni nucleo familiare fa storia a sé perché i consumi dipendono dal numero dei componenti e dalle loro abitudini di utilizzo dell’energia e dalla loro attenzione all’utilizzo dei dispositivi elettrici e degli elettrodomestici, dal tipo di elettrodomestici utilizzati, dalle dimensioni della casa e via discorrendo.

Ovviamente è impossibile azzerare i costi, ma esiste la possibilità di risparmiare cifre considerevoli grazie a scelte oculate e a una corretta gestione dei consumi. Ecco qualche consiglio in proposito.

Valutare un possibile cambio di fornitore di energia elettrica

Quello dell’energia elettrica è un mercato che presenta una grande varietà di luce casa offerte; da diversi anni infatti nel nostro Paese si è avuta la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e ciò ha portato negli anni alla nascita di molte aziende fornitrici, ognuna con le sue proposte.

Ciò si è rivelato estremamente positivo per i consumatori che hanno avuto la possibilità di fare confronti e scegliere le offerte che maggiormente si attagliano alle proprie necessità.

Peraltro, oggi è possibile cambiare fornitore in tempi molto rapidi e senza alcun costo se non si è soddisfatti o comunque convinti dell’attuale fornitore.

Imparare a leggere la bolletta

Potrà sembrare un consiglio inutile, ma invece è di grande importanza. La bolletta della luce contiene tutte le informazioni relative ai costi e ai consumi di energia elettrica. Non è necessario diventare dei super esperti; è infatti sufficiente comprendere le voci principali, come per esempio capire il significato delle varie fasce di consumo (F1, F2, F3).

Un’attenta lettura ci fa capire come stiamo utilizzando l’energia e può aiutarci in una migliore pianificazione dell’utilizzo degli elettrodomestici; vi sono infatti operazioni che determinano un notevole consumo di energia che però possono essere effettuate in orari in cui il costo dell’energia è più basso (per esempio, si possono far funzionare la lavastoviglie e la lavatrice durante le ore notturne).

Dal momento che la bolletta contiene anche tutte le informazioni sulle tariffe applicate, una maggiore consapevolezza di questi dati consente di valutare se l’offerta attuale è più o meno conveniente di altre.

Illuminare la casa con criterio

Le spese per l’illuminazione degli ambienti rappresentano una voce di costo rilevante; risulta quindi importante gestire l’illuminazione con criterio, in primis sfruttando al massimo, nei limiti del possibile, la luce naturale e poi adottando scelte smart, come per esempio il ricorso alle lampadine a LED che, rispetto a quelle di altro tipo, consentono risparmi energetici considerevoli; tra l’altro sono decisamente più durature.

In attesa di novità tecnologiche ancora più efficienti, in questo momento l’illuminazione LED è la scelta migliore.

Utilizzare elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Quando si acquista un nuovo elettrodomestico, è fondamentale fare attenzione alla sua efficienza energetica, infatti maggiore è l’efficienza di un elettrodomestico, maggiore sarà il risparmio energetico. Quindi, al momento della scelta non si deve soltanto valutare il prezzo di acquisto che sicuramente risulterà più elevato, ma anche il risparmio che si avrà nel medio-lungo periodo in termini di minori costi sulla bolletta.

Per inciso, la scala dell’efficienza energetica prevede etichette che vanno dalla A alla G, dove la A indica l’efficienza energetica massima, mentre la G identifica quella minima.