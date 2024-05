Noleggio auto a lungo termine: piace sempre di più perché non dà pensieri

Al giorno d'oggi sempre più persone si rendono conto di quanto acquistare un’automobile, nuova o usata, non sia affatto conveniente. In quest'ottica, le soluzioni del noleggio a lungo temine hanno aumentato la loro popolarità grazie ai loro tanti punti di forza.

Noleggio a lungo termine: tutti i vantaggi da conoscere

Quando si parla di vantaggi del noleggio a lungo termine 12, 24 o addirittura 60 mesi rispetto al classico acquisto, è inevitabile trattare l’argomento dei costi. Chi sceglie questa formula paga un canone omnicomprensivo mensile e poi non deve più preoccuparsi di nulla. Ad esempio, la rata mensile copre l'assicurazione che è completa. Significa che è inclusa l'assicurazione furto incendio e la polizza cristalli per non dover sborsare nemmeno un euro nel caso in cui la grandine rovinasse il cruscotto. C’è sicuramente maggiore tranquillità nel mettersi alla guida di un’auto con la formula del noleggio a lungo termine perché in caso di incidenti, l'assicurazione è completa e copre tutto senza rischiare di dover andare a pagare di più l’anno successivo. Si ha diritto all'assistenza stradale 24h in caso di emergenza senza dover pagare un extra. Eventuali danni sono riparati senza costi aggiuntivi grazie alla pratica formula del noleggio a lungo termine che piace sempre di più anche per tale motivo.

Inoltre, sono comprese anche le spese relative alle manutenzioni regolari dal meccanico, tra cui la revisione periodica del veicolo e la sostituzione degli pneumatici; con un'automobile a noleggio, andare in officina dal meccanico diventa quasi un piacere poiché la fattura non arriva più a casa!

Chi preferisce il noleggio a lungo termine non deve nemmeno preoccuparsi di costi imprevisti che possono sempre saltare fuori quando si parla di un’automobile di proprietà. In sostanza, si paga una volta sola al mese e poi non si deve più aprire il portafoglio; ad esempio, non si ricevono altri bollettini da pagare, nemmeno quello del bollo auto cioè la costosa tassa automobilistica.

Noleggio a lungo termine: che cosa succede alla scadenza

Una delle domande più frequenti che viene posta quando si parla del noleggio auto a lungo termine, riguarda che cosa succede alla scadenza. Una volta arrivato il termine, esistono molte alternative da prendere in considerazione rendendo questa formula ancora più vantaggiosa e flessibile proprio perché si adatta ai desideri e alle necessità. Alla scadenza è possibile restituire il veicolo senza dover pagare alcun tipo di penale o maxi rata finale. È altresì possibile restituire il veicolo e noleggiarne uno nuovo. Naturalmente, quando si sceglie di noleggiare un nuovo veicolo a lungo termine, è possibile scegliere tra le automobili più recenti sul mercato con tutte le dotazioni e accessori all'avanguardia. Invece, chi ormai chi dovesse essersi affezionato, può avvalersi dell’opzione acquisto decidendo di acquistare definitivamente l'automobile e diventarne proprietario.

In conclusione, il noleggio auto a lungo termine senza carta di credito rappresenta oggi un'ottima soluzione per chiunque è alla ricerca di un'esperienza di guida priva di sorprese e preoccupazioni aggiornata all'ultimo modello disponibile sul mercato.