Come scegliere un mobile ingresso design per valorizzare l’ambiente abitativo

In un progetto di arredo spesso si presta poca attenzione all’ingresso, limitandosi a collocare un appendiabiti e al massimo una cassettiera o uno specchio. In realtà, l’ingresso rappresenta la prima impressione che un ospite riceve entrando in una casa, proprio per questo motivo deve essere arredato con stile, eleganza e semplicità, evitando i mobili troppo ingombranti e ricorrendo, al contrario, a soluzioni d’arredo salvaspazio.

Scegliere un mobile ingresso design è il punto di partenza ideale per allestire l’ingresso con accuratezza, creando un effetto armonioso e piacevole fin dal primo sguardo. Un mobile per l’ingresso deve svolgere alcune funzioni pratiche, ad esempio disporre di spazi interni per contenere capi di abbigliamento, scarpe, accessori e piccoli oggetti, ma deve al contempo trasmettere un’impronta personale che coinvolge tutta la casa.

Caratteristiche importanti nella scelta dei mobili ingresso design

Prima di decidere quale mobile ingresso di design acquistare, è importante valutare con attenzione alcune caratteristiche importanti, dal materiale, allo stile, alle funzionalità.

Controllare la qualità dei materiali

Per ottenere il massimo risultato, sia per lo stile che per l’utilità, è importante che il mobile ingresso di design sia realizzato con materiali della migliore qualità, quali possono essere legno naturale, laminato, metallo e vetro.

Scegliere uno stile piacevole

L’estetica, in un ingresso, è importante, perché coinvolge tutto l’ambiente abitativo. Il consiglio è quello di orientarsi verso un modello semplice ed essenziale, che può inserirsi in qualsiasi ambiente abitativo, classico o moderno. In genere, questo tipo di complemento d’arredo è piuttosto minimalista e può adattarsi ad ogni contesto abitativo, così come ad un ufficio.

Valutare le caratteristiche funzionali

La funzionalità è essenziale per un complemento d’arredo di questo tipo: è importante che il mobile per l’ingresso sia dotato di vani per riporre i piccoli oggetti, di uno specchio, talvolta anche di un appendiabiti e di uno scomparto per le scarpe. In base alle proprie preferenze, alle necessità e allo spazio disponibile, si può scegliere un mobile salvaspazio di design per l’ingresso destinato a funzioni diverse.

Ingombro e dimensioni

L’ingombro è il primo elemento di cui tenere conto nella scelta di qualsiasi complemento di arredo, e in particolare quando il locale da arredare è l’ingresso, spesso piuttosto piccolo. È bene verificare preventivamente lo spazio a disposizione e scegliere eventualmente un mobile trasformabile, ad esempio con un piano d’appoggio che, all’occorrenza, può essere ampliato.

Consigli per arredare un piccolo ingresso con eleganza

L’ingresso, come abbiamo detto, rappresenta la prima impressione che un visitatore riceve, per questo è molto importante arredarlo con cura, riguardo non solo alla funzionalità ma anche all’estetica.

Un mobile multifunzione di design è la base per realizzare un ambiente piacevole, raffinato e confortevole, al quale possono essere poi aggiunti, in base allo spazio disponibile e alle caratteristiche della casa, altri mobili trasformabili, complementi e oggetti decorativi.

Aggiungere uno specchio, anche di grandi dimensioni, è utile non solo per le sue funzioni, ma anche perché diffonde la luce e rende più piacevole e accogliente anche un ingresso di dimensioni molto piccole.

In un ingresso o un corridoio, soprattutto se privo di finestre, la posizione delle luci è molto importante: si consiglia di installare diversi punti luce alle pareti, per creare un effetto suggestivo ed evitare il più possibile la presenza di zone d’ombra particolarmente oscure.

Nel caso di un ingresso luminoso, un’ottima idea è invece quella di ravvivarlo con piante da appartamento verdi e fiorite, un tocco naturale perfetto per rendere l’ingresso più fresco e accogliente.