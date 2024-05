Le professioni dove richiesto un alto livello di inglese

Sappiamo che l’inglese è la lingua più parlata al mondo, ma abbiamo una panoramica chiara di quali siano i lavori in cui è effettivamente più richiesta? È considerata una skill determinante per trovare lavoro, ma spesso il nostro livello è abbastanza basilare, ovvero “scolastico”.

Per affinare la lingua ed esplorare opportunità più interessanti, suggeriamo di valutare l’affiancamento con un insegnante inglese online: in questo modo saremo certi di avere una certificazione che attesti il livello.

Assistente di volo

Chi non ha mai sognato di girare il mondo lavorando? Ebbene, per chi ha sempre avuto la passione dei viaggi, il lavoro migliore è fare l’assistente di volo o il pilota. Nel primo caso conoscere la lingua inglese è praticamente la base: per quanto sia bella come lingua, l’italiano è parlato da meno dell’1% della popolazione mondiale. Chiaramente, per assistere al meglio i passeggeri durante il volo, l’inglese diventa un prezioso strumento.

Traduttore

È considerato uno dei lavori più interessanti al mondo: quello del traduttore – o dell’interprete – non è un lavoro facile, ma è una professione che arricchisce culturalmente e umanamente. Tra l’altro è assolutamente flessibile, poiché ci si può adattare in base alle richieste: si può fare Smart Working o lavorare da tutto il mondo. Bastano il PC e un’alta conoscenza della lingua.

Marketing specialist

Il mondo del marketing è praticamente tarato sulla lingua inglese. Sono molteplici i termini con cui veniamo in contatto ogni giorno, e aggiornarsi è fondamentale per non rimanere indietro. Per chi poi vuole espandere i propri clienti e magari tentare una carriera all’estero, l’inglese è la lingua principale. Potrebbe essere utile conoscere anche il cinese mandarino e lo spagnolo, in quanto rientrano tra le lingue più parlate al mondo.

Copywriter

Scrivere in inglese non è per tutti. C’è chi lo parla magari fluentemente, ma scrivere non è così semplice come potremmo pensare. Soprattutto perché bisogna essere allenati a pensare in inglese. Il lavoro da copywriter, però, è molto interessante per tanti aspetti: nonostante l’avvento delle tecnologie intelligenti, come l’intelligenza artificiale, il tocco umano e creativo è tutt’oggi molto richiesto dai clienti più esigenti. E poi apre le porte alle collaborazioni all’estero, tendenzialmente più pagate rispetto a quelle in Italia.

Guida turistica

Le lingue nel mondo del turismo sono sempre state considerate essenziali. Inglese, spagnolo e francese sono “basilari”, praticamente. Fare la guida turistica in Italia, poi, è un’occasione che regala l’opportunità di lavorare in città che sono dei veri e propri musei a cielo aperto, come Firenze e Roma. Il risvolto più interessante? L’opportunità di diventare una guida turistica per VIP.

Ingegnere

Un’altra professione dove al giorno d’oggi è enormemente richiesta la lingua inglese è l’ingegnere. Al di là del fatto che la comunicazione è agevolata, soprattutto tra aziende – le collaborazioni estere sono sempre più diffuse – gran parte della letteratura tecnica e scientifica è di fatto scritta in inglese. Dal momento in cui il mercato del lavoro è sempre più globalizzato e competitivo, questa skill non solo è super utile, ma dà la possibilità di accedere a opportunità e sfide più interessanti e remunerative.