Le migliori mete da visitare durante l'estate 2024

Con l’estate sempre più vicina, per molti italiani inizia quel periodo dell’anno in cui il pensiero fisso diventa la destinazione perfetta per le proprie vacanze estive, in grado cioè di coniugare relax, esperienza, avventura e anche risparmio.

Prima di prenotare, però, vogliamo fornire una guida delle mete estive più belle e di tendenza in ogni parte del mondo e per ogni tipologia di viaggio.

Le migliori mete estive 2024 con destinazione mare

Anche in questo 2024 la Grecia è una delle destinazioni più gettonate per l’estate: il mare cristallino, le spiagge da cartolina, i villaggi bianchi sulle montagne e a picco sulle rocce, i siti pieni di storia, la natura incontaminata e le innumerevoli isole che si possono esplorare rendono questa meta il mix perfetto per un viaggio all’insegna del relax e del divertimento.

Si può optare per le zone più famose e conosciute, come Santorini o Mykonos, oppure puntare su luoghi meno popolari, ma altrettanto affascinanti. Chi è alla ricerca di paesaggi autentici e pace, troverà in Kos e le isole circostanti la destinazione ideale, mentre per chi vuole godersi anche la movida notturna Corfù, Rodi e Zante sono la scelta perfetta.

Si riconferma molto in voga anche l’Albania, che già nell’estate 2023 è stata presa d’assalto dai turisti di tutto il mondo che hanno scoperto questa perla dell’Adriatico ancora poco conosciuta e fuori dalle rotte più classiche.

Non solo spiagge bianche da sogno e mare trasparente, con Ksamil, Saranda, Himara e Dhermi in cima alla lista, ma anche luoghi storici e incredibili siti Unesco, clima ottimale, laghi e sorgenti naturali e scenari mozzafiato.

Per chi invece desidera fare un viaggio estivo più esotico e indimenticabile, Bora Bora è la meta ideale. Un’isola da sogno in uno degli angoli più remoti del Pacifico, dove godersi il mare più blu del mondo, fare attività acquatiche, nuotare nella barriera corallina, scoprire le lagune e visitare I monti Otemanu, Pahia e Hue che incorniciano il panorama. Un vero e proprio viaggio che permette di perdersi in un paradiso terrestre da cui difficilmente si vorrà fare rientro.

Le migliori mete estive per chi cerca un viaggio on the road

Chi ama i viaggi all’insegna dell’avventura e della scoperta, non può perdere alcune destinazioni che stanno già facendo sognare i turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Partiamo da una meta nuova e, rispetto a molte altre, ancora poco esplorata, ma che entra di diritto nella top ten delle destinazioni di tendenza per l’estate 2024. Stiamo parlando del Portogallo, un paese ricco di storia, cultura, gastronomia, spiagge, festival e paesaggi che tolgono il fiato per la loro bellezza. Qui è possibile godersi un vero viaggio on the road sulla costa portoghese, spostandosi da Porto a Lisbona lungo alte scogliere, spiagge divenute patria del surf, paesini medievali, Riserve Naturali e calette di sabbia dorata.

Per chi invece predilige un viaggio all’insegna della natura e del trekking a piedi, ecco le Isole Azzorre, l’arcipelago nel mezzo dell’oceano Atlantico di origine vulcanica famoso per la pace che regala a chi lo visita e lo vive. Un paradiso in terra dal carattere selvaggio che offre un autentico contatto con la natura e fa rimpiangere di non aver scoperto questo luogo prima.

Un grande classico invece, che si riconferma una delle mete top dell'estate 2024, è la Thailandia, che unisce relax, divertimento e avventura. Un tour della Thailandia è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita, che porta alla scoperta di luoghi assolutamente misteriosi e affascinanti: dalla giungla ai monasteri, dalle foreste alle spiagge bagnate da un mare turchese, dalle città immense (come Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, Sukhothai e Ayutthaya) alle isole più suggestive (Koh Samui, Phuket e Koh Phangan).

Infine, l’ultima meta per una vacanza on the road nell’estate 2024 è la Giordania, custode di una delle 7 Meraviglie del Mondo, cioè Petra. Rispetto ad altre destinazioni, la Giordania non è famosa per il mare (l’unico sbocco, sul Mar Rosso, è presente nella parte meridionale del Paese), ma offre così tante possibilità da rendere questo aspetto poco rilevante: gite in jeep nel deserto del Wadi Rum, canyoning nel Wadi Mujib, relax sul Mar Morto, sorgenti termali, 5 siti riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità (Petra, Wadi Rum, Betania, il castello di Amra e Umm al-Rasas), città antiche, piscine naturali nelle gole e una cucina ricca di specialità tipiche arabe per un luogo che regala emozioni e rende questo viaggio un’esperienza che farà parte dei ricordi più preziosi.