Investire nel 2024: perché ne vale la pena

Il panorama incantevole della costa adriatica italiana nasconde una gemma ancora poco conosciuta ma destinata a brillare di luce propria nel firmamento turistico: Termoli. La nostra città costiera rappresenta un mix unico di bellezze naturali, patrimonio storico e autentica ospitalità italiana ed è per questo che potrebbe diventare la prossima meta imperdibile per i viaggiatori in cerca di nuove esperienze.

L’inflazione che ancora attanaglia il nostro paese, del resto, spinge alla massima cautela e quello nel “mattone” è da sempre considerato un investimento affidabile. Per chi ha liquidità e non se la sente di optare per altre forme di investimento, più o meno tradizionali, un immobile ad uso investimento, da destinare a struttura ricettiva potrebbe essere una buona idea.

Gli investimenti più redditizi del 2024

Nel vasto panorama degli investimenti, esistono diverse opportunità di redditività, più o meno innovative. Tra le novità emerse con il progresso tecnologico, vi sono indubbiamente il trading online e le criptovalute. Le ultime, in particolare, hanno registrato un vero e proprio boom negli ultimi anni, anche grazie ai sorprendenti risultati raggiunti da Bitcoin, la prima moneta virtuale, ed Ethereum. Il trading di criptovalute avviene su piattaforme dedicate come Kraken (recensione), Coinbase, eToro e altre. Tutto ciò che occorre fare è aprire un account, trasferire i fondi sul proprio conto e iniziare ad acquistare le prime criptovalute. Occorrerà, poi, individuare il momento giusto per vendere o scambiare le proprie criptovalute, sfruttando le fluttuazioni di prezzo.

Certamente, come il trading online, che altro non è che la compravendita di azioni e altri strumenti finanziari sul web, quello delle criptovalute è un investimento speculativo e, dunque, rischioso più di altri. Inoltre, è necessario comprendere i meccanismi che regolano il mercato e monitorare continuamente la situazione.

Tuttavia, esistono opzioni più comuni, che possono dare belle soddisfazioni, come le obbligazioni, i titoli di stato e i conti deposito.

Le obbligazioni

Le obbligazioni sono strumenti finanziari che rappresentano un debito contratto da un'azienda o dallo Stato nei confronti di un investitore. In cambio del capitale prestato, chi emette le obbligazioni si impegna a pagare un interesse periodico, oltre al rimborso del capitale alla scadenza dell’obbligazione.

Le obbligazioni sono considerate un investimento più sicuro rispetto alle azioni, ad esempio, in quanto la redditività è prevedibile e il capitale viene rimborsato in un periodo definito. Le obbligazioni possono essere di stato, societarie o convertibili e ognuna di queste tipologie ha caratteristiche e rischi specifici. I fattori da prendere in considerazione nella scelta dell’obbligazione sono il rendimento, il rating di credito di chi emette l’obbligazione e il tasso di interesse.

I titoli di stato

I titoli di Stato sono strumenti finanziari emessi da un governo per finanziare attività e progetti. Sono considerati molto sicuri, perché garantiti dallo Stato, appunto. I titoli di Stato offrono un rendimento prestabilito sotto forma di interessi, a cedola fissa o variabile, e possono avere scadenze brevi o lunghe.

I titoli di Stato sono considerati un rifugio sicuro durante i periodi di instabilità economica o turbolenze di mercato. Inoltre, quando i tassi di interesse salgono, i prezzi dei titoli di Stato scendono, motivo per cui questo potrebbe essere il momento giusto per fare questa scelta.

I conti deposito

I conti deposito rappresentano una forma di investimento molto popolare attualmente, perché considerato a basso rischio. I conti deposito, offerti da banche e istituti finanziari, consentono ai clienti di depositare denaro per un determinato periodo prestabilito in cambio del pagamento degli interessi.

Rispetto a un normale conto corrente, i conti deposito offrono solitamente tassi di interesse più alti, anche se possono esserci delle limitazioni sull'accesso ai fondi o sui depositi minimi. Sono molto gettonati perché si tratta di investimenti a breve termine che non presentano rischi elevati. Tuttavia, è sempre bene considerare attentamente i tassi di interesse, le commissioni e le condizioni di prelievo, prima di aprire un conto deposito.

Il mattone: da sempre rifugio sicuro per i risparmiatori italiani

L'acquisto di immobili ad uso investimento è una strategia consolidata nel nostro Paese. I vantaggi, del resto, sono evidenti, perché il valore dell'immobile aumenta nel tempo e il reddito è garantito dagli affitti. Tuttavia, negli ultimi anni si è delineata una nuova tendenza: quella degli affitti brevi. Rispetto al passato, infatti, a causa della persistente instabilità economica, si tende ad evitare situazioni di lungo termine che potrebbero interrompere il flusso di reddito. In altre parole, c’è un rischio maggiore che l’inquilino non paghi e di dover ricorrere alle vie legali, con conseguente esborso di denaro.

Ecco perché, oggi, anche grazie alla diffusione di piattaforme come Airbnb, gli italiani tendono ad acquistare seconde case da destinare soprattutto a strutture ricettive, ma non solo. Chiaramente, nelle città più grandi, dove il turismo è costante e non dipendente dalla stagionalità, la redditività legata a questo tipo di investimento è maggiore. Tuttavia, anche a causa della fiammata dell’inflazione, che ha fatto lievitare i prezzi in ogni ambito, investire in una piccola città di mare come Termoli potrebbe rivelarsi un’ottima idea.

Termoli: un potenziale ancora da sfruttare

Termoli, con le sue vie acciottolate, i palazzi medievali colorati e il maestoso Castello Svevo, ha un fascino che potrebbe esplodere proprio a causa della fuga di turisti spaventati dai prezzi salati delle coste italiane. Anche la sua posizione strategica, tra la Puglia e l'Abruzzo, la rende una meta appetibile, oltre che un ottimo punto di partenza per raggiungere altre destinazioni.

Del resto, oltre al patrimonio storico, Termoli vanta anche spiagge sabbiose e un bel mare adatti anche alle famiglie con bambini. Anche la cucina molisana, semplice ma autentica, ha tutto ciò che occorre per attirare turisti nazionali e internazionali.

Nonostante il suo potenziale, Termoli è ancora una “terra vergine”, la cui identità è rimasta praticamente intatta. E questo è un altro motivo per cui Termoli potrebbe sottrarre turisti stanchi di strapagare servizi di media qualità a mete più note, come la Puglia o la Calabria.

Pertanto, per chi ha abbastanza liquidità, un investimento di questo tipo appare particolarmente allettante. Certo, non si tratta di attività che si possono improvvisare, ma il web, in questo senso, da una grossa mano, in quanto permette di pubblicizzare facilmente le strutture e fornire informazioni tempestive ai potenziali ospiti di tutto il mondo. Si tratta solo di capire se si è davvero interessati a questo tipo di attività.