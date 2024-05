Codex: cosa cambia dai fermenti lattici e quando e come si assume

gio 30 maggio 2024

Codex è uno dei prodotti per la salute su cui spesso viene fatta confusione. Molti ritengono che sia uno dei tanti prodotti a base di fermenti lattici, ma non è così: si tratta di un medicinale contenente il lievito Saccharomyces boulardii.

Dunque, Codex non fa parte dei fermenti lattici perché il suo principio attivo appartiene ad una categoria biologica diversa. I fermenti lattici sono batteri che fermentano il lattosio e appartengono principalmente ai generi Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus e altri simili. Invece, Saccharomyces boulardii è un lievito, un tipo di fungo unicellulare.

Nello specifico, il Saccharomyces boulardii è un microrganismo non batterico, classificato come principio attivo di farmaci antidiarroici a base di microrganismi vivi. Questo lievito viene utilizzato per trattare e prevenire diverse forme di diarrea, inclusa quella associata all'uso di antibiotici, la diarrea acuta infettiva e la diarrea del viaggiatore. Le sue proprietà benefiche derivano dalla capacità di:





Ristabilire l'equilibrio della flora intestinale : contribuisce a ripristinare la normale flora intestinale alterata da infezioni o trattamenti antibiotici.

: contribuisce a ripristinare la normale flora intestinale alterata da infezioni o trattamenti antibiotici. Inibire la crescita di patogeni : produce sostanze che impediscono la proliferazione di microrganismi patogeni come Clostridium difficile.

: produce sostanze che impediscono la proliferazione di microrganismi patogeni come Clostridium difficile. Rafforzare la barriera intestinale : aumenta la produzione di enzimi e proteine che migliorano la funzione della barriera intestinale.

: aumenta la produzione di enzimi e proteine che migliorano la funzione della barriera intestinale. Modulare il sistema immunitario: stimola la risposta immunitaria intestinale, aiutando l'organismo a combattere le infezioni.

Codex 5 miliardi contiene 5 miliardi di microrganismi vivi del ceppo Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Questa è una specifica varietà del lievito Saccharomyces boulardii, registrata presso il Collection Nationale de Cultures de Microorganismes (CNCM) in Francia, con il numero di identificazione I-745. Si tratta di una delle varietà del ceppo più studiate e utilizzate come probiotico per la salute intestinale.

Quando prendere Codex

Codex è disponibile in bustine e compresse. Entrambe le versioni contengono 5 miliardi di Saccharomyces boulardii CNCM I-745 per dose. Il medicinale viene usato per combattere diversi disturbi intestinali. I principali sono:

· Infezioni intestinali: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 aiuta a contrastare le infezioni intestinali attraverso la secrezione di acidi grassi a catena corta e altre sostanze antimicrobiche che inibiscono la crescita di patogeni come Clostridium difficile, Escherichia coli e Salmonella. In aggiunta, stabilendosi nell’intestino compete con i patogeni per i nutrienti e lo spazio, rendendogli la sopravvivenza più difficile. Infine, stimolando la produzione di immunoglobuline e altre componenti del sistema immunitario, migliora la capacità del corpo di combattere le infezioni.

· Diarrea acuta: Codex aiuta a ridurre il numero di scariche diarroiche e la durata complessiva dell'episodio di diarrea. Ciò avviene grazie al rapido ripristino della normale flora intestinale, favorendo la crescita di batteri benefici e inibendo quella di batteri nocivi. Inoltre, migliora l'integrità della mucosa intestinale, prevenendo l'infiammazione e la permeabilità dell’intestino.

· Trattamento della sindrome del colon irritabile: favorendo l’equilibrio della flora batterica intestinale, Saccharomyces boulardii CNCM I-745 diminuisce i sintomi principali dell’IBS, come dolore addominale, gonfiore e diarrea. Ha anche un effetto antinfiammatorio, utile a ridurre l’infiammazione dell’intestino correlata all’IBS.

Per quanto riguarda la stitichezza, invece, Codex non è il rimedio migliore. Per questo disturbo sono da preferire i probiotici appartenenti ai generi Lactobacillus e Bifidobacterium, che sono più frequentemente associati alla regolazione del transito intestinale. Tuttavia, i tanti benefici che Codex porta all’intestino agiscono in modo indiretto anche sulla stitichezza. Infatti, la regolazione della flora batterica e la riduzione dell’infiammazione contribuiscono anche alla regolarità intestinale.

In generale, Codex non he la capacità dei fermenti lattici di contribuire alla fermentazione del lattosio e alla produzione di acido lattico. La sua azione è maggiormente incentrata sul contrastare i patogeni e migliorare la funzione della barriera intestinale.

Come si assume Codex 5 miliardi

Codex Capsule può essere assunto solo dagli adulti, con 1 o 2 capsule per 2 volte al giorno.

Codex Bustine può essere assunto da adulti e bambini, con la seguente posologia:

· adulti e adolescenti oltre i 12 anni: 1 o 2 bustine per 2 volte al giorno;

· bambini da 3 a 12 anni: 1 bustina per tre volte al giorno;

· bambini da 0 a 3 anni: 1 bustina per due volte al giorno.

Codex va assunto a intervalli regolari, possibilmente a stomaco vuoto o almeno 15 minuti prima di mangiare. Se si sta assumendo un antibiotico, Codex può essere assunto in contemporanea con questo.

Gli effetti di Codex possono generalmente essere notati entro pochi giorni per la diarrea acuta e associata agli antibiotici, mentre condizioni croniche come l'IBS possono richiedere un uso più prolungato per osservare miglioramenti significativi. È bene ricordare che per un uso prolungato del medicinale è necessario chiedere prima un parere al medico.

Quando non prendere Codex

Codex è generalmente sicuro per la maggior parte delle persone. Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui non è consigliabile assumere questo probiotico o dove è necessaria cautela:

· Compromissione del Sistema Immunitario: pazienti con un sistema immunitario gravemente compromesso, come quelli affetti da HIV/AIDS, sottoposti a chemioterapia o che hanno subito un trapianto di organi, dovrebbero evitare l'assunzione di Codex. Questo perché esiste un rischio, seppur raro, di fungemia (infezione da lievito nel sangue).

· Gravi malattie gastrointestinali: persone con gravi malattie gastrointestinali, come colite ulcerosa in fase attiva, malattia di Crohn o altre infiammazioni severe dell'intestino, dovrebbero consultare un medico prima dell'uso.

· Allergia o ipersensibilità: individui con una nota allergia o ipersensibilità a Saccharomyces boulardii o ad uno qualsiasi degli eccipienti presenti nel prodotto non dovrebbero usare Codex.

· Gravidanza e allattamento: anche se Saccharomyces boulardii è generalmente considerato sicuro, è sempre consigliabile consultare un medico prima di assumere qualsiasi integratore probiotico durante la gravidanza o l'allattamento.

· Pazienti con cateteri venosi centrali: le persone con cateteri venosi centrali dovrebbero evitare l'assunzione di Saccharomyces boulardii poiché esiste un rischio aumentato di fungemia.

· Interazioni con farmaci: è sempre prudente consultare un medico se si stanno assumendo farmaci immunosoppressori o altri trattamenti che influenzano il sistema immunitario.

In generale, prima di iniziare l'assunzione di Codex è sempre consigliabile consultare il medico o il farmacista, soprattutto se si hanno condizioni di salute preesistenti o si stanno assumendo altri farmaci.