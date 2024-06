Svelate le potenzialità delle shopper personalizzate nel marketing

Scopri come le shopper personalizzate stanno rivoluzionando il marketing aziendale. Approfondisci i vantaggi e le tendenze di questo nuovo trend per promuovere la tua azienda o brand.

Shopper personalizzate: il nuovo trend nel marketing aziendale

Negli ultimi anni, il marketing per aziende ha subito una trasformazione significativa grazie all'innovazione e alla creatività. Tra le molteplici strategie emergenti, le shopper personalizzate si sono affermate come un potente strumento per migliorare l'immagine del brand e incrementare la fedeltà dei clienti. Questo articolo esplora in dettaglio come e perché le borse personalizzate stanno diventando un trend dominante nel settore dei gadget pubblicitari.

Storia delle Shopper nel Marketing

L'uso delle shopper personalizzate nel marketing non è un concetto nuovo. Negli anni '80 e '90, le borse in plastica con i loghi delle grandi catene di negozi erano comuni. Tuttavia, con la crescente attenzione verso la sostenibilità, le shopper in tessuto e materiali riciclabili hanno guadagnato popolarità, offrendo una soluzione ecologica e duratura per la promozione del brand.

Le borse pubblicitarie sono prodotte generalmente in tessuto o materiali riciclabili, che vengono personalizzate con il logo, i colori e i messaggi dell'azienda. Possono variare per dimensioni, design e materiali, offrendo un’ampia gamma di opzioni per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni brand.





Come Integrarle nella tua strategia di marketing

Sono svariate le occasioni in cui è possibile rendere le shopper personalizzate un potentissimo strumento di divulgazione del tuo brand.

Vediamo tre potenziali situazioni e come sfruttarle al meglio.





Eventi e fiere: Distribuire shopper personalizzate durante eventi e fiere è un'ottima opportunità per aumentare la visibilità del tuo brand e lasciare un'impressione duratura sui partecipanti. Scegliendo un design accattivante e includendo il logo e le informazioni di contatto della tua azienda, potrai trasformarle in vere e proprie pubblicità ambulanti. Può sembrare banale ma durante la fiera, i visitatori raccolgono molto cataloghi e depliant. Non tutti sono attrezzati e molto spesso capita di vedere persone tra gli stand in cerca di una shopper per raccogliere tutto il materiale. E’ proprio in questo momento che possiamo cercare di convertire un visitatore casuale in lead o addirittura in acquirente. Vendite e promozioni: Utilizzare borse personalizzate come omaggi durante promozioni o vendite speciali può incentivare gli acquisti e migliorare l'esperienza del cliente. Offri le shopper come regalo per un acquisto minimo o in abbinamento a prodotti specifici per aumentare il valore percepito della tua offerta. In questo caso è importante che la shopper scelta sia in target con il prodotto venduto, affinché ci sia un richiamo diretto al design del brand. Collaborazioni e co-branding: Collaborare con altri brand per creare tote-bag personalizzate co-branded può ampliare la portata del tuo messaggio e raggiungere nuovi segmenti di mercato. Scegli brand complementari al tuo e crea shopper con un design che rispecchi l'identità di entrambi i marchi. La terza opzione è la più “complessa” ma allo stesso tempo potrebbe essere la più efficace in quanto abbiamo la possibilità di convertire in nuovi utenti una lista di lead coltivata nel tempo da un brand partner. (Sappiamo benissimo quanto tempo ci vuole a raccogliere utenti che convertano).





Materiali e Design delle Shopper Personalizzate non vanno sottovalutati.

1. Materiali: meglio se ecologici.

Come già visto in precedenza, una vision più attenta al pianeta sta modificando non solo il nostro modo di vivere ma anche come pianificare il nostro marketing aziendale. Le opzioni di materiali ecologici per le shopper personalizzate sono molteplici e ciascuna offre vantaggi unici. Il cotone biologico, ad esempio, è una scelta eccellente per le aziende che desiderano trasmettere un impegno verso la sostenibilità. Coltivato senza l'uso di pesticidi chimici o fertilizzanti, il cotone biologico è morbido al tatto e resistente, offrendo una soluzione ecologica e durevole. La juta è un altro materiale popolare, noto per la sua resistenza e la capacità di decomposizione naturale, rendendola ideale per le shopper riutilizzabili. Il poliestere riciclato, prodotto da bottiglie di plastica riciclate, non solo riduce i rifiuti di plastica, ma offre anche un materiale leggero e resistente alle intemperie. Altri materiali sostenibili includono bambù, canapa e carta riciclata, ciascuno con le proprie caratteristiche ecologiche e di performance. La scelta del materiale giusto non solo riflette i valori ambientali dell'azienda, ma può anche influenzare positivamente la percezione del brand da parte dei consumatori, rendendo le shopper più attraenti.





2. Il Design fa la differenza

Si pensa che investire in gadget personalizzati e ad omaggiarli ai propri clienti basti per raggiungere gli obbiettivi di marketing. Non è proprio così, in quanto è importante fare un giusto mix tra qualità, utilità, design. Cerchiamo di approfondire meglio il concetto. Il mondo dei gadget pubblicitari è davvero enorme, troviamo articoli promozionali più o meno originali. Le shopper con logo di base non fanno parte di quest’ultima categoria, tuttavia se personalizzate con una bella grafica o un messaggio accattivante, posso trasformarsi in un mezzo di divulgazione della brand identity, identità in cui l’utenti si rivede e vuole sfoggiare con orgoglio. Riassumendo, un design accattivante può fare la differenza. Colori vivaci, stampe uniche e messaggi creativi possono rendere una shopper non solo funzionale, ma anche desiderabile.

3. Funzionalità

Oltre al design, è importante considerare la funzionalità delle shopper. Tasche interne, chiusure sicure e manici resistenti possono migliorare l'usabilità e la durata delle borse. Navigando nel web si trovano davvero un’infinità di differenti modelli:

Shopper in cotone quadrate con manici lunghi, con o senza soffietto. Lo stesso modello esiste anche con zip di chiusura, con taschino interno. In alcuni casi i modelli hanno una certificazione di cotone organico o fairtrade.

Shopper dal design particolare, composte da più tessuti, come quelle prodotte in cotone e juta, oppure quelle con inserti cangianti.

Oppure borse in cotone più eleganti, prodotte in cotone 320gr, con riporti colorati, manici in corda o dettagli in sughero.

Le aziende che investono in shopper ben progettate, realizzate con materiali ecologici, non solo migliorano la loro visibilità, ma dimostrano anche un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. In un'epoca in cui i consumatori sono sempre più attenti all'impatto ambientale dei prodotti che acquistano, le shopper personalizzate offrono un'opportunità unica per le aziende di distinguersi e creare un valore duraturo.