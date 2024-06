Torre dell’Orso: nel cuore del Salento più autentico e spettacolare

Torre dell’Orso è una splendida località balneare che si trova nel comune di Melendugno in Puglia. Si tratta di una delle cinque marine assieme a San Foca, Roca, Torre Sant’Andrea, Torre Specchia. A circa 18 km da Otranto e 30 da Lecce, Torre dell’Orso è un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta del Salento e delle sue tantissime località incantevoli, sia sulla costa che all’interno, che ogni anno lasciano senza fiato i numerosi turisti grazie alla loro bellezza.

La spiaggia di Torre dell’Orso

La spiaggia di Torre dell’Orso si presenta come una bellissima distesa di sabbia argentata che luccica illuminata dal sole. Lungo all'incirca un chilometro, l'arenile presenta sia lidi attrezzati che tratti di spiaggia libera accontentando i gusti di tutti coloro che desiderano trascorrere le loro vacanze a Torre dell’Orso in villaggio. Ideale sia per famiglie che gruppi di amici o coppie, Torre dell’Orso è tanto tranquilla di giorno quanto movimentata di sera grazie a uno scenario naturale spettacolare che si infiamma nella notte salentina a ritmo di musica.

La spiaggia offre diversi ripari naturali grazie alla presenza di dune di sabbia e una fitta pineta in cui rifugiarsi nelle ore centrali della giornata. Alle spalle della spiaggia bagnata da un'acqua davvero cristallina che permette di avvistare il fondale anche a diversi metri dal bagnasciuga, si nota un’imponente parete di roccia bianca. Altissima e molto frastagliata, la falesia abbonda di ripari e grotte naturali scavate dalla forza delle onde. In estate, alcuni si cimentano anche nel free climbing vista mare, un'esperienza incredibile per tutti gli amanti dell'arrampicata.

Tornando però alla bellissima spiaggia da cartolina, la vista è dominata da due faraglioni che emergono dalle acque azzurre del mare noti come le Due Sorelle. Secondo quanto riportato da un'antica leggenda, due sorelle che stavano facendo il bagno in questo tratto di mare, perirono non riuscendo a tornare a riva. Commossi dalla loro nefasta storia, gli Dei decisero di tramutare il corpo delle due sorelle in roccia e di renderle immortali. Leggende a parte, la presenza dei due scogli è legata al motivo per cui spesso la spiaggia di Torre dell’Orso viene chiamata spiaggia delle Due Sorelle.

Perché si chiama Torre dell’Orso

Tra le mete più apprezzate dell’intero Salento, Torre dell’Orso prende questo particolare nome per via di una torre costruita nel XVI sec che doveva servire per avvistare le navi turche nemiche in avvicinamento. Si tratta di costruzioni abbastanza comuni che si susseguono lungo tutta la costa e danno il nome alle diverse località e spiagge dove trascorrere stupende giornate all'insegna del relax.

Secondo quanto riportato da alcuni, il nome della località deriverebbe piuttosto da Urso, cognome di nobili proprietari terrieri della zona; tuttavia, altri sostengono che si tratti semplicemente dell'abbreviazione di Torre Sant'Orsola.

Sia come sia, il litorale è caratterizzato da spiagge di sabbia intervallate a insenature tra le rocce entrambe lambite da un mar Adriatico incantevole, così limpido, pulito e trasparente da meritarsi importanti riconoscimenti quali la Bandiera Blu.