Quali sono le gemme nascoste in Italia per nomadi digitali? Ecco l’ultima ricerca

Località non troppo note, poco affollate dal turismo di massa, che offrono una buona qualità della vita, di pari passo con costi sostenibili e molteplici opportunità: l’Italia è ricca di “gemme nascoste” potenzialmente perfette per i nomadi digitali. Si tratta di mete ideali per chi è alla ricerca di un ambiente stimolante e al tempo stesso tranquillo dove recarsi per lavorare da remoto.

Ma di quali destinazioni si tratta nel concreto? Per scoprirlo è utile prima di tutto puntualizzare le necessità dei “lavoratori nomadi”: per esercitare la loro professione, questi ultimi utilizzano il computer, Internet e altre tecnologie come le VPN Italia. Non essendo legati ad un ufficio fisico o ad un posto specifico conservano la libertà di scegliere dove vivere e dove lavorare, scegliendo di abbracciare culture, lingue e stili di vita diversi.

Nomadi digitali e lavoro itinerante: perché proprio l’Italia

Da un punto di vista naturalistico e culturale, le cosiddette “gemme nascoste” sono destinazioni spesso molto distanti, fisicamente ma anche concettualmente, dalle mete turistiche più famose. Si tratta di borghi e paesini contraddistinti da un fascino unico e autentico, con bellezze naturali incontaminate, tradizioni culturali radicate e un ritmo di vita più lento e meno stressante. Sul piatto della bilancia c’è un’esperienza ricca e soddisfacente, ideale per chi desidera vivere e lavorare lontano dalla confusione delle grandi città.

Al di là dell’elevata qualità della vita di alcune zone, l’Italia è famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio culturale e storico, non solo nelle città d’arte ma anche nei comuni più sperduti. Tra monumenti, musei e siti archeologici ogni regione ha la sua storia unica, andando a offrire innumerevoli opportunità di esplorazione e arricchimento personale. Nella cultura del Paese rientra anche quella culinaria ed enogastronomica, rinomata in ogni dove: ciascun territorio propone le sue specialità uniche e i suoi vini pregiati, con la possibilità di gustare una cucina autentica e variegata. Per non parlare poi della varietà paesaggistica: dalle Alpi alle Dolomiti, dalle colline della Toscana alle coste della Sicilia, il Belpaese garantisce un elenco di paesaggi mozzafiato. Ciò consente di scegliere il clima e l’ambiente naturale che meglio si adatta al proprio stile di vita individuale, a seconda che si preferisca la montagna, il mare o la campagna.

“Gemme nascoste” italiane: ecco quali sono

Nell’analisi dei gioielli nascosti del nostro Paese interviene una ricerca stilata da expressvpn.com, che identifica in particolare cinque località degne di nota. Sul gradino più alto del podio c’è San Gimignano, in Toscana: il suo piccolo centro storico è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Smarrirsi nei vicoli, esplorabili comodamente a piedi, consente ai visitatori di immergersi in un’atmosfera pienamente medievale. Circondata da vigneti, oliveti e masserie, Cisternino è un paese contraddistinto da tipiche casette bianche a terrazzo e scala esterna: qui vicoli e piazzette sono spesso avvolti dal profumo della carne cotta ai fornelli fuori dalle macellerie.

Il piccolo borgo di Orta San Giulio, nel novarese, sorge sulle sponde del lago d’Orta: le stradine di pietra del centro storico, destinate completamente ai pedoni, arrivano fino a lambire l’acqua in un’esperienza ricca di storia, arte, cultura e natura. In piena Costiera Amalfitana, Furore è denominato “il paese che non c’è”. Nascosto tra le montagne, il borgo è diviso in due: da un lato la sua marina, ovvero il Fiordo, dall’altro il paesino con piccole case sparse a strapiombo lungo la costa. Oltre alla bellezza architettonica, fiore all’occhiello di Cervo, in Liguria, è il paesaggio unico che la circonda: davanti il blu del mare, alle spalle il verde delle colline.