Garage in legno prefabbricati: quale scegliere per parcheggiare la tua auto

Purtroppo, spesso succede che molte abitazioni non siano dotate di pertinenze come il box auto o il garage. Se anche tu ti trovi in questa situazione, sai che parcheggiando la tua auto all'esterno, la esponi a tutti gli agenti atmosferici che rovinano la carrozzeria e la verniciatura. Se ogni sera posteggi l'auto in strada, esiste anche il rischio di furto. Per non avere più alcuna preoccupazione, prendi in considerazione il prima possibile un garage in legno prefabbricato.

Garage in legno prefabbricati: che cosa sono

Quando si parla di garage prefabbricati resistenti in legno, si fa riferimento a strutture modulari componibili e installabili in modo facile. Inseriscine uno nel tuo giardino oppure nel cortile di casa affinché la tua automobile stia al riparo e non rischierai che il tuo mezzo di rovini in caso di maltempo, ad esempio.

Disponibile in varie dimensioni e spessori, il box auto in legno può essere coibentato. In sostanza, il tetto viene isolato affinché la temperatura interna resti più costante senza subire variazioni per colpa del freddo o del caldo esterno.

I tipi di carport in legno

Dopo aver capito brevemente che cosa sia un box auto prefabbricato in legno, tieni presente che ne esistono di diversi tipi. Una prima distinzione va fatta tra le tettoie per auto e i box veri e propri. Le prime sono strutture aperte sui lati che offrono una copertura superiore alla tua automobile. I secondi, invece, sono costruzioni chiuse su tutti e quattro i lati per una protezione massima.

In particolare i garage prefabbricati stile box, si differenziano uno dall'altro per aspetti quali lo spessore delle pareti. Sono dotati di finestre che aggiungono un tocco estetico in più. I modelli più belli hanno un grazioso portico che può esser utilizzato anche come secondo posto auto oppure come veranda con arredi da esterno e un po’ di verde grazie alle piante in vaso. In alternativa, certi box auto vantano un preingresso per la roulotte fatto su misura. Ogni box è sempre dotato di una pavimentazione e delle porte in legno massello a battente incluse.

I permessi per installare un box auto in legno

Per quanto riguarda i permessi per costruire, devi far riferimento a quanto stabilito dal tuo Comune di residenza perché le regole in tal senso possono cambiare molto da un luogo all’altro. Tuttavia, in linea di massima, la realizzazione di un carport in legno non dovrebbe richiedere particolare burocrazia, ma un passaggio presso l'ufficio tecnico è sempre consigliabile onde evitare di incappare in multe e sanzioni.

Il basamento per i garage in legno

Che si tratti di un box chiuso sui tutti i lati o di una tettoia in legno, devono poggiare su un basamento. Infatti, la struttura e l'automobile pensano oltre due tonnellate perciò non possono poggiare sul semplice prato. È consigliabile una base in cemento armato di almeno 7 / 10 cm. Se perfettamente in bolla e su un telo permeabile, il basamento permette al box auto di durare ancora più a lungo senza rovinarsi anzitempo.