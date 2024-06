5 Strategie per la Crescita Rapida di Nuovi Brand

mer 26 giugno 2024

Far crescere rapidamente un nuovo brand nel mercato competitivo di oggi richiede azioni intelligenti e strategiche. Non è facile, ma se fai le cose giuste, queste strategie possono aiutare a far decollare il tuo brand.

Scopri 5 strategie che possono aiutarti a superare la concorrenza e a mettere il tuo brand di fronte a un nuovo pubblico con tattiche di crescita intelligenti utilizzate dai marketer esperti.

Definisci chiaramente i fondamenti del tuo brand

Prima le cose fondamentali. È necessario impostare chiaramente le basi del tuo brand per poter procedere.

Inizia con una forte e memorabile identità di brand che risuoni con il tuo pubblico target. Il nome del tuo brand, il logo, i colori e il design complessivo dovrebbero riflettere i valori e la personalità del tuo brand.

La coerenza è fondamentale: usa gli stessi elementi di branding su tutte le piattaforme e materiali di marketing per costruire riconoscibilità e fiducia.

● Comprendi chiaramente chi è il tuo pubblico target

● Sviluppa una storia del brand accattivante che riesca a connetterti emotivamente con il tuo pubblico.

● Condividi la tua mission, visione e il percorso che ha portato al tuo brand.

● Definisci chiaramente la tua Unique Selling Proposition (USP); capisci cosa ti distingue dai concorrenti.

● Investi in visual professionali e di alta qualità che attirino l'attenzione e ritraggano il tuo brand come credibile e professionale.

● Mantieni un tono di voce coerente e autentico.





Pubblicizza UGC content

Gestisci pubblicità a pagamento con contenuti generati dagli utenti (UGC) per aumentare la notorietà del brand, aumentare le vendite e trasformare i potenziali clienti in clienti effettivi.

Collabora con UGC creator Italia esperti per generare una serie di contenuti autentici di qualità su larga scala e testa i tuoi annunci a pagamento per trovare creativi vincenti per il tuo pubblico target.

I contenuti UGC non solo faranno crescere più velocemente il tuo brand, ma apporteranno anche:

Autenticità e capacità di relazione che gli annunci prodotti professionalmente mancano.

Aumento dell'engagement poiché gli spettatori sono più propensi a interagire con altre persone piuttosto che con i brand.

Crea un brief dettagliato per i creatori per assicurarti che trasmettano il messaggio giusto al tuo pubblico, sia che si tratti di testimonianze, unboxing o video tutorial. Quando ricevi i video che ti soddisfano, aggiungili alle tue campagne a pagamento su Meta e fai test A/B delle diverse versioni per trovare i contenuti che risuonano di più con il tuo pubblico potenziale.

Monitora e adatta le tue campagne pubblicitarie per massimizzare il ROI. Tieni traccia delle metriche di performance come i tassi di coinvolgimento, i click-through rate e i tassi di conversione per capire cosa funziona meglio.

Collabora con Influencer

Quando stai iniziando, gli influencer possono aiutarti a raggiungere più persone. Collaborare con influencer è una strategia potente per i nuovi brand che desiderano crescere rapidamente poiché dispongono di ciò che ti manca:

Una follower base fedele che si fida delle loro raccomandazioni.

Fiducia sociale e prove.

Concentrati nel trovare influencer rilevanti per il tuo brand e la tua nicchia. Idealmente, preferiresti coloro che hanno un alto tasso di coinvolgimento e una fiducia generale dal loro pubblico. I nano e micro-influencers possono essere spesso più efficaci ed economici rispetto a quelli con un grande seguito.

Stabilisci un contratto che chiarisca le loro e le tue responsabilità, menzionando tutte le tue richieste, in modo che entrambi siate chiari sul messaggio del brand e la presentazione del prodotto.

Le collaborazioni con influencer includono:

● Post sponsorizzati.

● Recensioni di prodotti.

● Giveaway.

● Eventi congiunti.





Monitora attentamente i risultati delle tue campagne con influencer. Tieni traccia delle metriche come i tassi di coinvolgimento, la crescita del seguito e le vendite per valutarne l'efficacia. Usa questi insight per perfezionare le collaborazioni future e massimizzare il tuo ritorno sull'investimento.

Collabora con Brand Non Concorrenziali per Raggiungere Nuovi Pubblici

Quando stai appena iniziando, collaborare con un altro brand può essere molto utile. Per essere onesti, puoi farlo anche più avanti nel percorso, e per buone ragioni:

● Le collaborazioni aiutano a esporre il tuo brand a un nuovo pubblico.

● Condividi gli sforzi di marketing lavorando insieme su campagne social, post di blog, newsletter.

● Co-ospita eventi online o offline per attrarre un pubblico più ampio.

● Organizza webinar, workshop o eventi popup.

● Crea articoli o servizi in edizione limitata.





Ottimizza le Tue Piattaforme Online per Convertire

Saresti sorpreso nel sapere che questa strategia non è così semplice come potresti pensare. Molti e-commerce dimenticano di farlo.

Tuttavia, ottimizzare le tue piattaforme online per le conversioni è essenziale per guidare la crescita e massimizzare il ritorno dei tuoi sforzi di marketing. Un sito web e una presenza sui social media user-friendly e focalizzati sulle conversioni possono aumentare significativamente le vendite e la fidelizzazione dei clienti.

Se il tuo sito web non è user-friendly, ottimizzato per i dispositivi mobili e con una navigazione intuitiva, è probabile che tu stia perdendo vendite.

● Semplifica il processo di checkout per ridurre l'abbandono del carrello.

● Imposta lo shopping sui social media per favorire le conversioni.

● Avere call-to-action chiari che guidano i visitatori al tuo sito web o a prodotti specifici.

● Usa funzionalità come Instagram Shopping o Facebook Shop per permettere l'acquisto diretto.

● Rendi chiaro come e dove acquistare.

● Sii trasparente sui piani tariffari e le possibili sottoscrizioni.

● Includi una FAQ per permettere ai clienti di trovare rapidamente risposte alle loro domande.