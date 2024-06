Canzoni italiane che parlano di cannabis: un viaggio all’insegna di trasgressione e cambiamenti sociali

In Italia, i provvedimenti di legalizzazione della cannabis sono spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nel 2017, è entrata in vigore la Legge 242/2016, che ha di fatto introdotto nella quotidianità di tantissime persone la cannabis a basso contenuto di THC.

Questo provvedimento è stato importante non solo per quanto riguarda la sensibilizzazione sulle caratteristiche della pianta, ma anche per quanto riguarda i numeri della coltivazione casalinga.

Quest’ultima è alla portata di tutti, anche grazie a e-commerce specializzati che, come il celebre Sensoryseeds, vendono prodotti specifici che permettono di portarla avanti.

Questi portali, oltre a essere un punto di riferimento per l’acquisto dei semi, sono fonti informative di qualità per quanto riguarda tips and tricks per prendersi cura delle proprie piante.

Giusto per citare un esempio, ricordiamo la possibilità, consultandoli, di imparare a preparare in casa un ormone radicante fai da te, fondamentale per dare un boost allo sviluppo delle radici delle piante.

In attesa che le cose cambino rispetto al quadro attuale, considerato ancora all’insegna dell’incertezza sia per i piccoli coltivatori, sia per chi, invece, opera nella filiera della cannabis come professionista, chi ama questa pianta può passare in rassegna le numerose canzoni italiane in cui la si nomina.

Sì, hai capito benissimo: nel corso della storia della musica italiana, diversi artisti hanno citato la pianta, riuscendo, in alcuni casi, a creare scandalo.

Vediamo, nelle prossime righe, alcuni di questi pezzi.

Una Storia Disonesta (Stefano Rosso)

Siamo nel 1976 e, nella sua canzone Una Storia Disonesta, Stefano Rosso cita “Due Amici, una Chitarra e uno Spinello”, diventando uno dei primi cantanti italiani a parlare in maniera chiara di cannabis (e in un periodo di profonda rivoluzione sociale e culturale).

La mia Signorina (Neffa)

Siamo nel 2001, anno di uscita del terzo album in studio di Neffa, Arrivi e Partenze. Secondo i fan del cantante, la protagonista del brano che, come si dice in una strofa, “Cerca sempre il sole”, sarebbe proprio la cannabis.

I Love You Maryanna (Rino Gaetano)

Parliamo ora di una vera chicca per gli appassionati di musica italiana anni ‘70. All’inizio della sua breve ma folgorante carriera, che ha segnato la storia del Paese dal punto di vista sociale e culturale, Rino Gaetano ha inciso, con uno pseudonimo, la canzone I Love You Maryanna.

Secondo diverse teorie, il riferimento riguarderebbe niente meno che la cannabis.

Legalizzatela (Eugenio Finardi)

Siamo alla fine degli anni ‘70 e, in questo caso, non ci sono dubbi o ambiguità: il brano di Eugenio Finardi Legalizzatela, incluso nella track list dell’album Roccando, rollando, è proprio una dichiarazione antiproibizionista da parte dell’autore.

Canapa (Punkreas)

Facciamo un salto in avanti agli albori del terzo millennio, per la precisione al 2002. In quell’anno, la band milanese dei Punkreas pubblicò il brano Canapa.

Nel testo, si entra nel vivo di alcune delle fasi della coltivazione della cannabis, con riferimenti alla separazione tra piante femmine e piante di sesso maschile, preferite alle prima in quanto in grado di produrre infiorescenze di qualità.

L’impegno profuso nella coltivazione, però, sfocia in un sequestro da parte delle Forze dell’Ordine.

Ohi Maria (Articolo 31)

Pezzo tra quelli iconici del duo milanese, tornato a suonare assieme nel 2023 sul palco di Sanremo, Ohi Maria, come molti altri brani degli Articolo 31, gioca molto sulle ambiguità.

Il riferimento, però, è chiaro: la ragazza in verde vestita, con addosso un profumo buono e decisamente poco propensa a familiarizzare con i cani, altro non è che la cannabis.

Un’altra curiosità? Il video, ancora oggi, è uno dei più apprezzati tra quelli del duo, che ha cantato questa canzone pure sul palco del Festival di Sanremo, durante il medley della serata dei duetti nel corso della quale si sono esibiti insieme con Fedez.