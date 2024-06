Utenze domestiche: cosa c'è da sapere per risparmiare su luce e gas

Le utenze domestiche sono tra le spese principali che bisogna sostenere per il mantenimento della casa, assicurandosi che i costi delle bollette siano sempre sostenibili e compatibili con il bilancio familiare.

Nella maggior parte dei casi è possibile risparmiare su luce e gas adottando alcuni semplici accorgimenti, valutando le opzioni più adatte alle proprie esigenze per alleggerire gli importi in bolletta ed eliminare sprechi e inefficienze.

Scegliere il giusto fornitore di luce e gas

Per risparmiare su luce e gas è innanzitutto fondamentale scegliere un’offerta indicata al proprio fabbisogno e che presenti un valore della componente energia e della componente gas competitivo.

Il consiglio è dunque quello di passare in rassegna le opportunità del mercato libero, dov’è possibile trovare un’ampia varietà di proposte e in cui i fornitori, rispettando il principio della libera concorrenza, in genere formulano tariffe piuttosto interessanti.

Tra le migliori offerte luce e gas disponibili sul mercato libero troviamo quelle di Pulsee Luce e Gas, digital energy company che si contraddistingue da sempre, tra le altre cose, per i prezzi chiari e privi di costi nascosti.

In particolare, con Pulsee Luce e Gas è possibile scegliere tra:

· Offerte a prezzo fisso: con il costo della materia prima gas ed energia invariato per 24 mesi. Si tratta della soluzione ideale per chi preferisce che la spesa in bolletta dipenda esclusivamente dall’entità dei propri consumi;

· Offerte a prezzo indicizzato: con la tariffa che varia, dato che si compone del prezzo di commercializzazione, che è fisso, e del prezzo della materia gas e della materia energia, che segue quello del mercato all’ingrosso e viene aggiornato mensilmente prendendo a riferimento gli indici PSV e PUN. Si tratta della soluzione ideale per chi vuole provare ad approfittare di eventuali fluttuazioni al ribasso sul mercato all’ingrosso per tagliare i costi in bolletta.

In alternativa, per avere insieme i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo indicizzato per la luce e usufruire della comodità di avere un unico fornitore anche per il gas, è possibile optare per Luce Limit.e e Gas Relax.

Nel dettaglio, Luce Limit.e è un’innovativa offerta a prezzo indicizzato fissando un tetto al costo della componente energia. In questo modo, sarà possibile pagare al prezzo di mercato la componente energia con la tranquillità che se il mercato scende si pagherà meno mentre se dovesse salire non si pagherà oltre il valore limite fissato.

Ridurre i consumi di luce e gas in casa

L’importo delle bollette dipende da una serie di costi fissi e altri variabili, quindi è evidente come per risparmiare su luce e gas sia importante non solo scegliere un’offerta conveniente ma anche ridurre i consumi, innanzitutto seguendo una serie di piccole accortezze.

Nello specifico, per evitare sprechi di energia elettrica è consigliabile sfruttare il più possibile la luce naturale per illuminare gli spazi interni della casa, evitare di posizionare gli elettrodomestici energivori vicino a delle fonti di calore, usare i programmi ECO della lavatrice e lavastoviglie, utilizzando questi apparecchi sempre a pieno carico, e anche pulire regolarmente i filtri dei condizionatori.

Per risparmiare gas invece non bisogna coprire i termosifoni con tende, mobili o pannelli: al contrario, è auspicabile inserire un materiale riflettente come l’alluminio dietro i caloriferi per ridurre le dispersioni termiche.

Inoltre, è opportuno chiudere bene tapparelle e persiane di notte per trattenere il calore all’interno, impostare una temperatura del riscaldamento di massimo 19°C, accendere lo scaldabagno soltanto quando necessario, impostando una temperatura corretta (40°C in estate e 60°C in inverno), ridurre la durata della doccia e chiudere sempre l’acqua quando non serve.

Investire nell’efficientamento energetico dell’abitazione

Oltre a scegliere un’offerta conveniente e ridurre gli sprechi, per risparmiare su luce e gas è possibile migliorare l’efficienza energetica della casa. Questo approccio garantisce i maggiori benefici nel lungo termine, permettendo di beneficiare di un migliore comfort indoor e di un maggiore benessere termico.

In particolare, è possibile valutare l’acquisto di elettrodomestici di classe A, sostituendo gli apparecchi più energivori come il frigorifero, il forno, la lavastoviglie e la lavatrice con modelli di ultima generazione a basso consumo.

Allo stesso modo, si possono sostituire gli impianti tradizionali con soluzioni più innovative ed efficienti, come una pompa di calore per la climatizzazione invernale ed estiva della casa al posto della caldaia a gas e dei condizionatori d’aria, oppure il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria in sostituzione dello scaldabagno a gas o elettrico. In più, si possono installare anche pannelli fotovoltaici per autoprodurre una parte dell’energia elettrica necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno energetico.

In caso di ristrutturazione, è possibile valutare di sostituire le vecchie finestre installando infissi a taglio termico, che garantiscono un maggiore isolamento per ridurre l’energia necessaria per il riscaldamento e il raffrescamento della casa.

Un altro intervento da valutare è infine l’installazione del cappotto termico, con cui coibentare in modo ottimale l’involucro dell’abitazione per aumentare l’efficienza energetica della casa.