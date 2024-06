Internet senza linea fissa: come funziona e perché sceglierlo

Da molti anni a questa parte il mondo della telefonia è radicalmente cambiato, e ciò è dovuto principalmente alla grande diffusione di internet e dei dispositivi mobili. Tale scenario ha inevitabilmente ridimensionato l’utilizzo delle reti telefoniche fisse, spingendo un gran numero di persone a optare per servizi che offrono internet senza, appunto, una linea fissa.

Se si è interessati a questa tipologia di servizio, dunque, è necessario conoscere bene ciò che offre, in modo da individuare l’eventuale convenienza.

Internet senza linea fissa: in cosa consiste

Per servizio senza linea fissa si intende un qualsiasi tipo di connessione che non si appoggia sulla linea telefonica domestica.

È possibile sfruttare tutti i vantaggi e le possibilità di internet senza linea fissa in diversi modi, ad esempio uno dei più famosi e conosciuti è tramite una connessione wireless, ovvero un accesso ad Internet che non richiede dei cavi per poter essere utilizzato. Questa tipologia di connessione è possibile grazie ad alcuni access point (router), che forniscono i dati necessari affinché il collegamento ad internet risulti possibile.

Un altro modo per rendere possibile una connessione internet senza una linea fissa è attraverso l’utilizzo del proprio smartphone come hotspot. In altre parole è possibile far sì che il dispositivo in questione possa fungere da vero e proprio router per altri dispositivi. Esistono poi dei particolari device appositi, ovvero i router con sim integrata, offerti da diverse compagnie telefoniche e che permettono di sfruttare, appunto, la sim presente all’interno dell’oggetto.

L’ultima soluzione di questo genere è quella che prevede un abbonamento domestico senza linea telefonica, come ad esempio i servizi di ADSL o la moderna Fibra Ottica. Quest’ultima tipologia di servizio si presenta senza dubbio come una delle più scelte e apprezzate, soprattutto in termini di prestazioni, e quindi di stabilità e velocità.

Quali vantaggi offre la connessione senza linea fissa

Di base il funzionamento rispetto alla presenza di una linea fissa non cambia, ma una differenza interessante è rappresentata dai costi. Una connessione internet che si appoggia su una linea fissa, infatti, è compresa in un pacchetto che prevede anche i servizi telefonici, e ciò inevitabilmente comporta un determinato prezzo dell’abbonamento, comprensivo dei vari servizi.

Al contrario se non si ha una linea telefonica fissa si può pagare solamente la connessione a internet, e per questo motivo i costi possono essere inferiori e quindi convenienti, secondo le proprie necessità. Questo rappresenta uno dei vantaggi più interessanti che questo tipo di servizio è in grado di fornire, ma non l’unico.

Altro importantissimo aspetto dell’assenza di una linea fissa è quello di concentrare gli investimenti sulle prestazioni di Internet, senza dover badare ai servizi telefonici. Una velocità competitiva è oggi una componente fondamentale per qualsiasi individuo, specialmente per chi lavora con la rete internet, e focalizzare le spese soltanto su quell’aspetto rappresenta un vantaggio non di poco conto.

Se invece si decide di utilizzare un telefono come router è importante sottolineare che, sebbene possa rivelarsi una soluzione versatile, la connessione potrebbe non essere sempre stabile e ciò potrebbe indubbiamente danneggiare le attività che si intende svolgere.

Cosa fare prima di attivare una connessione senza linea fissa

Per attivare il servizio occorre semplicemente recarsi sul sito del fornitore in questione e scegliere l’offerta migliore in base alle proprie necessità. Prima di poter arrivare a questo step, tuttavia, è necessario controllare la copertura di rete nella zona in cui si vive.

Una volta che si è verificato ogni aspetto relativo alla connessione internet che si vuole attivare, risulta essere necessario leggere tutte le informazioni relative all’offerta che si intende scegliere, e nel caso, compararla ad altre opportunità presenti sul mercato.