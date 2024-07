Estrattore di succo: trucchi e consigli utili su come inserire frutta & verdura

Per preparare un ottimo succo di frutta e verdura di stagione, basta avere un estrattore di succo sul bancone della cucina. Grazie a una tecnologia avanzata che permette l'estrazione a freddo, i nutrienti restano inalterati ma usare un estrattore potrebbe non esser così facile come sembra. Questi sono alcuni trucchi e consigli operativi su come inserire i vari ingredienti e usare al meglio questo piccolo ma potente elettrodomestico.

Attenzione ai noccioli quando usi l’estrattore

Sebbene sia molto potente, alcuni prodotti non vanno inseriti nella centrifuga. Negli estrattori di succo di alta qualità non inserire mai i noccioli grandi e duri come quelli di albicocche, mango, prugne, pesche, ciliege etc. Non c’è invece alcun tipo di problema per quanto riguarda i semi più piccoli come quelli di anguria, pera, uva, mela che l'estrattore di Hurom.it processa benissimo senza creare danni al macchinario.

Che cosa fare con la buccia

Invece, evita di inserire la buccia degli agrumi che, oltre ad essere più dura e coriacea, potrebbe rilasciare un sapore amaro poco piacevole. Inserisci le altre bucce e scorze come quella di mela, carota, zucchina, etc. nel tubo senza problemi. Via libera anche per la melagrana, a patto di sgranare prima i chicchi. Lo stesso vale per gambi e le parti terminali di coste e biete che spesso in cucina si scartano; per preparare un succo vanno più che bene poiché contengono preziosi nutrienti per il tuo organismo.

Come fare con gli alimenti più fibrosi

In linea di massima, nel tuo estrattore di succo non devi inserire alimenti fibrosi e polposi come l’avocado che è quasi privo di succo. Sono vietati anche i carciofi perché composti principalmente di fibre. Invece, per quanto riguarda sedano e finocchi, ci sono dei trucchi per ricavarne il succo senza rovinare l’elettrodomestico; è sufficiente tagliarli a piccoli pezzi. Il finocchio va tagliato a spicchi nel senso della lunghezza oppure in sezioni nel senso della larghezza, come sei più comoda. Devi avere qualche accortezza in più anche quando si tratta dell’ananas, un ingrediente molto usato nei succhi e centrifugati; leva la parte esterna e poi fai degli spicchi longitudinali, avendo cura di eliminare la parte centrale perché dura e fibrosa.

Le altre verdure o frutta possono essere inserite nel tubo così come sono senza esser tagliate. Insomma, preparare il tuo succo il mattino presto diventa anche più veloce se adotti un potente estrattore di succo che fa tutto il lavoro al posto tuo.

Come correggere il gusto di succhi e centrifugati

Sarà successo anche a te di mettere nell’estrattore di succo diversi ingredienti freschi di stagione e ritrovarti con un succo poco gustoso. Soprattutto quando utilizzi verdura a foglia verde, esiste il rischio di sentire l’amaro che puoi correggere con alcuni ingredienti da soprannominare “i salva succo”.

Per correggere il gusto dei tuoi centrifugati sani e salutari privi di zuccheri e conservanti, tieni a portata di mano alcuni ingredienti un po’ aciduli che sono di grande aiuto. Ad esempio, non possono mai mancare lo zenzero, le mele verdi, il lime oppure i lamponi.