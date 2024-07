Come gestire la liquidità aziendale

Chi ha una azienda non deve sottovalutare l’importanza di controllare costantemente qual è l’effettiva liquidità a propria disposizione. Attraverso la liquidità un’impresa deve far fronte ai numerosi impegni economici tipici di ogni attività, dal pagamento dei venditori al versamento degli stipendi. Non vanno inoltre dimenticate tutte quelle spese operative che servono per mandare avanti il lavoro.

Restare senza liquidità potrebbe essere un problema, per questo è necessario pianificare tutto nei minimi dettagli, evitando potenziali spese e cercando di ottenere il saldo dei pagamenti da parte dei debitori.

Di seguito trovate tutti i nostri consigli e le nostre indicazioni per gestire la liquidità aziendale in modo attento e preciso.

Effettuare la pianificazione finanziaria

Di solito si inizia da quella che viene chiamata pianificazione finanziaria. In azienda si cerca di prevedere quale sarà la situazione futura, tenendo in considerazione sia i probabili flussi in entrata che quelli in uscita. Molti suggeriscono di organizzare un budget di cassa, così da avere un monitoraggio costante sia in situazioni di spese più elevate del previsto, sia qualora i flussi in entrata portino a un vero e proprio surplus.

Il nostro consiglio è di affidare un lavoro così delicato a qualcuno di preparato e competente. Un professionista può rendersi conto rapidamente se c’è qualcosa non va, e può così cercare di mettere subito in campo tutte le soluzioni necessarie per diminuire le perdite o migliorare le entrate.

Attenzione al capitale circolante

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato dei flussi in entrata e in uscita. Un sistema di controllo simile andrebbe applicato per la gestione del capitale circolante, ossia tutto ciò che riguarda i crediti e i debiti che un’azienda può avere con clienti e altre imprese.

Se si hanno dei crediti è importante cercare di evitare situazioni di inadempienza. Una buona idea potrebbe essere quella di offrire degli sconti a chi effettua il pagamento in tempi brevi o proporre delle forme di rateizzazione.

Quando invece si è nella posizione di debitori, ad esempio verso i propri fornitori, una buona idea è quella di contrattare delle condizioni che siano il più possibile vantaggiose. Una rateizzazione a interessi bassi potrebbe rivelarsi molto conveniente.

Prestiti e finanziamenti

In caso di necessità ci si può anche rivolgere a soluzioni come quelle di SACE prestiti aziendali per liquidità, così da ottenere un aumento temporaneo dei fondi e rispondere il prima possibile a ogni necessità. Chi ha un'impresa deve essere pronto ad affrontare nel migliore dei modi anche dei periodi in cui il flusso in entrata risulta inferiore, o quando i propri debitori sono in uno stato di inadempienza. Un blocco delle spese potrebbe portare a uno stop dell’intera attività dell’impresa, e va fatto di tutto per scongiurarlo.

Per questo motivo si possono stabilire delle linee di credito con degli enti che offrano servizi come prestiti e finanziamenti. Chi si occupa della salute finanziaria dell’impresa deve cercare di ottenere prestiti convenienti, con bassi tassi di interesse e la possibilità di rateizzare la restituzione in tempi adatti alle proprie esigenze.