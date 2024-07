Realizzazione siti web professionali: la guida definitiva how to

Nell'era digitale essere online è un tassello fondamentale per il successo del tuo business. Queste sono le linee guida e best practice per realizzare un sito web di qualità dove intercettare il tuo pubblico target, fornire informazioni dettagliate, vendere prodotti e non solo.

Acquista l'hosting e il dominio

Acquistare un dominio rappresenta la prima cosa da fare per la realizzazione del tuo nuovo sito web professionale. Scegli un hosting affidabile dove registrare un dominio scegliendo un nome appropriato, preferibilmente lo stesso del tuo business. Solo un hosting efficiente assicura stabilità di navigazione e una buona user experience. Garantendo la velocità di caricamento e navigazione, il tuo portale viene da subito apprezzato dai motori di ricerca come Google, il quale lo posiziona correttamente. Si tratta di un aspetto che hai bisogno di prendere in considerazione per un buon posizionamento SEO che aumenti la visibilità.

Scegli un CMS

Con la sigla CMS si indica Content Manager System e la sua scelta è cruciale per realizzare il tuo sito web. Piattaforme come WordPress, Drupal, Joomia sono tre le più utilizzate poichè conciliano facilità di utilizzo e strumenti performanti. Un'interfaccia user-friendly ti aiuta a creare un website facilmente senza avere avanzate competenze tecniche.

Crea una grafica accattivante

Portate a termine le prime operazioni di routine, arriva la parte divertente cioè personalizzare il tuo sito scegliendo le grafiche, il layout, il font. Ne va dell'attrattiva del portale web tanto quanto dell'usabilità per gli internauti. L'ampio ventaglio di temi gratuiti a tua disposizione ti aiuta a trovare la soluzione ideale per te, tenendo presente che il design deve rispecchiare il tuo business e la tua vision.

Tuttavia, ricerca un corretto equilibrio tra estetica e funzionalità perché una grafica molto ricca spesso va a discapito di una navigazione snella, rischiando di far uscire l'utente dalla tua piattaforma e farlo tornare sui motori di ricerca che quindi penalizzano la tua pagina.

Struttura la mappa del sito

Anche il website più semplice di tutti deve contenere alcune pagine essenziali che hanno il compito di veicolare informazioni fondamentali. Una presentazione online di qualità del tuo business include, naturalmente, una home page, cioè la pagina principale che invita l'internauta a scoprire di più. Inoltre, ci vuole una sezione che dia qualche accenno di storia, mission e vision aziendale, essenziali per favorire una connessione emotiva che viene denominata “Chi siamo / About us”.

Arrivando al succo del discorso, la sezione prodotti e servizi offre una panoramica dettagliata grazie a immagini, descrizione, prezzo. Infine, non dimenticare la pagina dei contatti e delle policy, tra cui spiccano quelle sulla privacy e sui cookies utilizzati sul tuo sito web. Oggigiorno, si trova spesso anche una sezione Blog / News dove aggiungere contenuti per l'indicizzazione e la link building.

Crea contenuti di qualità

Nella realizzazione di un sito web professionale, la creazione di contenuti svolge un ruolo cruciale. Tutti i testi vanno ottimizzati per i motori di ricerca seguendo le strategie SEO più efficaci. Significa che ogni contenuto testuale contiene al suo interno parole chiave mirate e pertinenti affinché Google lo indicizzi. Se vuoi un portale internet con una buona visibilità, inserisci backlink che aumentano la reputation online.