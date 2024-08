Enterolactis Plus: come funziona e come si usa

La linea Enterolactis contiene diversi integratori di probiotici per favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale. Questi risultano utili nei casi in cui cambi di stagione, periodi di stress, alimentazione scorretta o terapie antibiotiche possono alterare l’equilibrio intestinale e provocare fastidiosi disturbi.

Enterolactis Plus è il prodotto della linea con il dosaggio maggiore di probiotici, con 24 miliardi di cellule vive per ogni dose. Dunque, è la scelta giusta in caso di alterazione importante dell’equilibrio intestinale, accompagnato da sintomi come diarrea, dolori addominali e flatulenza.

Puoi acquistare Enterolactis Plus 30 capsule in farmacia fisica o su una farmacia online come www.farmaciamato.it. Prima però scopriamo tutti i dettagli su questo integratore!

Cosa contiene Enterolactis Plus

Enterolactis Plus è un integratore di fermenti lattici vivi attentamente selezionati e caratterizzati da elevata vitalità e adesività. Nello specifico, ogni dose contiene 24 miliardi di cellule vive di L. casei DG (Lacticaseibacillus paracasei DG I1572, DSM 34154).

Questo ceppo probiotico è nato e sviluppato dalla ricerca italiana. Si contraddistingue per la sua capacità di agire sulla salute intestinale attraverso diversi meccanismi:

Adesione alla mucosa intestinale : è in grado di aderire alle cellule epiteliali intestinali, formando una barriera protettiva che impedisce ai patogeni di colonizzare e danneggiare la mucosa intestinale.

: è in grado di aderire alle cellule epiteliali intestinali, formando una barriera protettiva che impedisce ai patogeni di colonizzare e danneggiare la mucosa intestinale. Produzione di acido lattico : come altri probiotici della sua famiglia, L. casei DG produce acido lattico, che abbassa il pH dell'intestino, creando un ambiente sfavorevole per la crescita di batteri patogeni.

: come altri probiotici della sua famiglia, L. casei DG produce acido lattico, che abbassa il pH dell'intestino, creando un ambiente sfavorevole per la crescita di batteri patogeni. Modulazione del sistema immunitario : stimola il sistema immunitario intestinale, aumentando la produzione di citochine anti-infiammatorie e attivando cellule immunitarie che proteggono contro le infezioni. Inoltre, promuove la produzione di IgA secretorie, che sono anticorpi che rivestono la mucosa intestinale e neutralizzano i patogeni.

: stimola il sistema immunitario intestinale, aumentando la produzione di citochine anti-infiammatorie e attivando cellule immunitarie che proteggono contro le infezioni. Inoltre, promuove la produzione di IgA secretorie, che sono anticorpi che rivestono la mucosa intestinale e neutralizzano i patogeni. Produzione di sostanze antimicrobiche : produce batteriocine e altre sostanze antimicrobiche che inibiscono la crescita di patogeni.

: produce batteriocine e altre sostanze antimicrobiche che inibiscono la crescita di patogeni. Miglioramento della barriera intestinale : rafforza la barriera intestinale, riducendo la permeabilità e prevenendo il passaggio di sostanze nocive e tossine nel flusso sanguigno.

: rafforza la barriera intestinale, riducendo la permeabilità e prevenendo il passaggio di sostanze nocive e tossine nel flusso sanguigno. Competizione per nutrienti e spazio : compete con i patogeni per i nutrienti e lo spazio nell'intestino, limitando la loro capacità di crescere e proliferare.

: compete con i patogeni per i nutrienti e lo spazio nell'intestino, limitando la loro capacità di crescere e proliferare. Riduzione dell'infiammazione: ha effetti antinfiammatori che aiutano a ridurre l'infiammazione intestinale, migliorando i sintomi di condizioni come la sindrome dell'intestino irritabile (IBS) e le malattie infiammatorie intestinali (IBD).

Grazie a questi meccanismi di L. casei DG, Enterolactis Plus rappresenta un valido alleato per il mantenimento della salute intestinale e il trattamento di diverse condizioni gastrointestinali.

Come si usa Enterolactis Plus

Enterolactis Plus può essere usato da adulti e bambini oltre i 6 anni di età. Per le capsule, la posologia è di 1 capsula al giorno, da assumere preferibilmente a stomaco vuoto con un bicchiere d’acqua. Se si sta seguendo una terapia antibiotica, Enterolactis Plus andrebbe assunto a distanza di almeno 3 ore dall’antibiotico.

Enterolactis Plus in bustine ha una posologia simile alle capsule. Può essere assunto con 1 bustina al giorno, preferibilmente a stomaco vuoto. Anche in questo caso, l’integratore va assunto a distanza di almeno 3 ore dall’antibiotico. La bustina va sciolta in un bicchiere di circa 100 ml di acqua, latte, tè o altro liquido freddo o tiepido.

Sia le bustine che le capsule sono senza lattosio, senza glutine e adatte ai vegani. Generalmente l’integratore è bene tollerato e può essere usato anche in gravidanza e allattamento. Tuttavia, è bene verificare di non essere allergici o sensibili a nessuno degli ingredienti e chiedere consiglio al medico o al farmacista in caso di dubbi.

Altri prodotti Enterolactis

Oltre a Enterolactis Plus, la linea Enterolactis contiene altri integratori di probiotici. Vediamoli nel dettaglio: