Sicurezza su internet: le regole d'oro per navigare sicuri

Il tema della sicurezza informatica è sempre più rilevante negli ultimi anni, tantissime persone sottovalutano le conseguenze di una navigazione esposta ad attacchi esterni. L'incremento rapido dell'uso di connessioni a Internet per le attività di tutti i giorni, come shopping, comunicazione, banking e intrattenimento, aumenta gli attacchi informatici, con conseguenti perdite di dati personali, computer infetti da ransomware e tanto altro.

Il rapporto di Norton Cyber Security del 2023 evidenzia che il 60% degli utenti abbia subito un attacco informatico durante la navigazione sul web. Come si possono prevenire potenziali danni e quali regole seguire per svincolarsi da virus, furto di informazioni sensibili e costi di manutenzione per i propri dispositivi?

I rischi di un sistema vulnerabile

Affinché si possano comprendere al meglio le regole da applicare per navigare sicuri, sarebbe opportuno analizzare prima di tutto i rischi che una navigazione non sicura comporta.

Tra le problematiche più importanti figura il furto di identità; infatti, quando il cyber criminale acquisisce e utilizza informazioni personali, come i dati anagrafici o i dettagli bancari, si possono avviare processi di frode e scambi di persona. Il furto di dati sensibili può incidere negativamente sulle perdite finanziarie, soprattutto se vi sono perdite di informazioni sui dati bancari, o ancor di più riscontrare danni alla reputazione, se si verificassero attività fraudolente legate a dei crimini.

Un sistema informatico vulnerabile è soggetto anche all'attacco di malware e ransomware, nel primo caso si tratta di un programma sviluppato per infiltrarsi e danneggiare il dispositivo, mentre nel secondo caso ci si riferisce a uno specifico malware che ha il compito di bloccare l'accesso ai dati del dispositivo e che necessita di un riscatto per essere sbloccato. Un computer, tablet o smartphone attaccato da un malware o da un ransomware può comportare la perdita di dati, come file, foto e video, ma soprattutto dei costi economici per pagare il riscatto.

Tra i rischi più ricorrenti però c'è la tecnica del Phishing, che viene utilizzata per ingannare gli utenti al fine di carpirne i dati personali rilevanti, come password e numero di carta di credito. Un attacco di questo tipo comporta non solo la possibile compromissione del proprio account digitale, ma anche la continua diffusione del malware stesso, che verrà veicolato tramite i link verso altri contatti.

Una violazione della privacy è l'inevitabile conseguenza che usualmente viene a manifestarsi dopo un attacco informatico, dato che non vi è un monitoraggio autorizzato delle attività online. Ciò si traduce in danni rilevanti non solo per le aziende, ma anche per gli utenti.

Analizzati i rischi di un possibile attacco informatico è opportuno dare uno sguardo alle regole da seguire per ottenere una navigazione sicura.

Protezione dei dati personali

Tra i primi passi c'è sicuramente la protezione dei dati personali, ma come poterli esporre il meno possibile ai cyber criminali? La soluzione in questo caso è scegliere password forti, complesse e uniche per ogni account. Una parola chiave robusta, caratterizzata da numeri, lettere e simboli speciali, permette di limitare gli attacchi. Secondo uno studio condotto da Cybersecurity Ventures, il 40% delle violazioni è data da password deboli o utilizzate più volte.

A una password complessa è opportuno combinare anche il 2FA, cioè l'identificazione a due fattori, che consente di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza. Nello specifico, quando si effettua un accesso al proprio account, il sistema invierà un codice univoco al telefono dell'utente, che dovrà inserirlo nel form dedicato per sbloccare la pagina richiesta. Microsoft stima che il 99.9% degli account non subisce compromissioni con il 2FA.

Tale approccio è valido anche per chi usa ogni giorno i social media, spesso collegati tra loro da un'unica parola chiave. Controllare e modificare le impostazioni della privacy aiuterà ad esporre meno i dati personali e a rendere il processo di furto dei dati più complicato ai malintenzionati.

Navigazione consapevole

Oltre alla protezione dei dati personali con 2FA e password complesse è altrettanto significativo considerare tutti gli aspetti che si presentano durante la navigazione. Essere consapevoli degli aspetti rischiosi online e riconoscere i siti web sicuri aiuta l'utenza a scongiurare potenziali pericoli digitali. Una pagina web con URL https:// è molto più sicura di un URL http://, infatti, il certificato SSL per criptare i dati inviati tra browser e portale online protegge le proprie informazioni. Ad esempio, quando si cerca intrattenimento online, è importante affidarsi a una lista di siti di casinò online ADM consigliati, per assicurarsi che siano regolamentati e sicuri.

Evitare link sospetti e phishing è oltremodo rilevante, PhishLabs evidenzia come nell'80% degli attacchi di phishing agli utenti i malintenzionati abbiano rubato concretamente credenziali di accesso degli account; quindi, se nelle e-mail ricevute fossero presenti link oppure allegati sospetti, meglio non aprirli o cliccarci sopra.

Aziende e privati installano anche antivirus e firewall dedicati per navigare sicuri online; sebbene siano strumenti efficaci, per rilevare e rimuovere virus dal dispositivo, non riescono puntualmente nel loro intento ed è opportuno sempre fare attenzione alle piattaforme utilizzate e su quale banner o link si sta cliccando.

Comportamenti responsabili online

Un'altra regola da seguire con costanza è applicare dei comportamenti responsabili, cioè bisogna essere consapevoli del fatto che sul web esistono diverse truffe e imparare a riconoscerle è essenziale. Le offerte troppo allettanti o la richiesta di dati personali tramite e-mail sono dei campanelli d'allarme che bisogna cogliere. La diffidenza è in molti casi la soluzione ideale per scongiurare attacchi informatici e frodi annesse. Non bisogna fornire le informazioni sensibili a fonti terze, tranne se non si è certi della piattaforma che si sta utilizzando o a cui ci si sta registrando.

Educare gli utenti all'uso responsabile dei propri dispositivi consente di limitare i possibili attacchi informatici. Lasciare il proprio smartphone o tablet incustodito in luoghi pubblici, magari senza blocco schermo o password, è sconsigliabile; così come collegarsi a una rete Wi-Fi pubblica senza l'utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) o un server locale crittografato. Purtroppo, quando si esegue un collegamento a una rete wireless pubblica, non solo possono essere facilmente identificati gli indirizzi IP, ma con i giusti strumenti si possono rubare file, foto e video dai dispositivi non protetti.

Per evitare che ciò si verifichi è altrettanto importante effettuare degli aggiornamenti software regolari del proprio dispositivo, al fine di installare patch di sicurezza avanzate e pronte a scongiurare gli attacchi già conosciuti. Impostare sul proprio sistema operativo gli aggiornamenti automatici è un procedimento tanto semplice quanto efficace; infatti, come evidenziato nel report di Avast, il 55% degli utenti non esegue gli aggiornamenti di sicurezza sul proprio dispositivo elettronico, esponendolo a un rischio maggiore di attacchi.

In conclusione si può affermare che la sicurezza su internet necessita un approccio proattivo e consapevole da parte degli utenti. Le regole d'oro, comprendono password sicure, 2FA, gestione delle informazioni personali, ma soprattutto riconoscere bene i siti web ed evitare i link sospetti. Un buon firewall e un antivirus possono aiutare, ma è nei comportamenti responsabili online che si ottiene maggiore efficacia.