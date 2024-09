Strumenti per il disegno: una lista di prodotti per cimentarsi in questa attività

TERMOLI. In un periodo in cui si tende sempre di più a valorizzare la creatività come veicolo di ricerca di uno stato di benessere fisico e mentale, aspetto nodale in un’epoca frenetica e stressante come questa, si parla spesso del disegno.

A riportare sotto i riflettori quest’arte ci ha pensato anche la tendenza, esplosa negli ultimi anni, di colorare i Mandala, disegni tipici della cultura tibetana che simboleggiano l’universo in tutta la sua complessità.

Una cosa interessante da considerare quando si chiama in causa il disegno al giorno d’oggi riguarda l’ampia gamma di strumenti a disposizione.

Oltre ai classici strumenti quali le matite e i carboncini, un'opzione interessante per il disegno è l'uso delle penne, che consentono di tracciare delle linee nitide e precise. Le penne a inchiostro gel o a sfera, ad esempio, come queste penne Bic colorate sul catalogo di Fullgadgets, eCommerce specializzato nella personalizzazione, sono ideali per la realizzazione di disegni dettagliati ma anche per sperimentare la tecnica dello sketching rapido.

Un prodotto che si sta dimostrando popolarissimo tra chi ama disegnare per hobby è il pennarello. I vantaggi del suo utilizzo sono diversi. I pennarelli, da un lato, permettono di colorare figure di buona estensione. Da non dimenticare è anche la possibilità di usarli per il lettering, un’arte sempre più popolare soprattutto tra chi ama fare regali personalizzati alle persone care.

Tornando alle penne, un doveroso cenno va dedicato a quelle a gel, che possono essere usate sia per colorare i mandala, sia per dedicarsi a disegni legati al mondo del fumetto.

Altri strumenti per disegnare

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare degli strumenti migliori per disegnare!

Chi ama cimentarsi con tempere e acquerelli, dovrebbe avere in casa un buon set di pennelli. Tra le opzioni disponibili in commercio spiccano soluzioni ergonomiche con la punta in nylon, materiale che garantisce il massimo della scorrevolezza, e il manico in legno, materiale sinonimo di ergonomia e sostenibilità.

Tra i loro vantaggi è possibile includere la versatilità. Questi pennelli, infatti, possono essere usati sia per i colori acrilici, particolarmente adatti ai principianti, sia con quelli ad olio, più utilizzati, invece, da chi ha già un po’ di dimestichezza con il disegno.

Nelle righe precedenti, abbiamo menzionato i pennarelli. Anche in questo caso, si ha a che fare con una soluzione sotto al cui cappello possono essere annoverate diverse alternative.

Chi, per esempio, vuole avviare i propri bimbi all’arte del disegno, può prendere in considerazione i pennarelli con la punta in feltro, che ha l’oggettivo pro di essere particolarmente rigida.

In questi casi, se possibile, è opportuno orientarsi verso pennarelli ad acqua, sinonimo di alti livelli di sicurezza.

In commercio esistono diverse altre tipologie di pennarelli. Chi ama il disegno ed è alla ricerca di uno strumento semplice ma performante, può fare riferimento ai pennarelli acquerellabili. Tra gli aspetti positivi che li contraddistinguono è possibile menzionare la capacità di sfumare i colori.

Ovviamente si possono usare i colori anche singolarmente, apprezzando un’intensità cromatica molto gradevole.

Questa soluzione rappresenta un riferimento spesso chiamato in causa dai disegnatori con un po’ di esperienza, che ricorrono ai pennarelli acquerellabili per valorizzare le proprie opere con dettagli dominati da ombreggiature.

Molto amati sono anche i pennarelli con doppia punta, innanzitutto per via della loro comodità.

Con una punta il cui spessore può andare, nella parte piccola, da 0,5 a 0,8 mm - in quella grande, invece, si parla di circa 2 - 3 mm - questi pennarelli rappresentano un prodotto unico che può essere usato sia per tecniche come il lettering, sia per decorare il bullet journal, un sistema, ideato nel 2013, per tenere traccia dei propri impegni attraverso elenchi redatti con grafia gradevole e piccole decorazioni correlate.