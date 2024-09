Verso l’autunno: alcuni consigli per arredare il giardino

Il giardino è uno degli spazi più speciali della casa e non soltanto perché rappresenta un vero e proprio polmone verde all’interno delle nostre città. Permette, infatti, di staccare dalla frenesia di tutti i giorni, a fronte di uno spazio altamente personalizzabile.

Con l’arrivo dell’autunno viene voglia di apportare dei cambiamenti, di renderlo ancora più bello e piacevole da vivere nel resto dell’anno. Vediamo insieme alcuni consigli utili per arredarlo in maniera funzionale e originale.

Mai pensato a una casetta in legno?

La bioedilizia è un settore in profondo rinnovamento ed espansione. Tra le strutture che si rivelano più interessanti ci sono le casette in legno, disponibili secondo diverse tipologie.

In questo contesto, scegliere la casetta in legno su CasaCasette.it si rivela certamente una buona idea per rinnovare il proprio giardino. Parliamo di un’azienda produttrice, non un rivenditore, in grado di controllare la sostenibilità della filiera nella sua interezza, offrendo soluzioni pronte all’uso e di alta qualità.

Installare una struttura abitativa di questo tipo permette di ottenere una dependance, un ripostiglio, un capanno per gli attrezzi, un locale dedicato ai propri hobby oppure allo smart working, per fare degli esempi. Di acquisire una stanza in più, insomma, con tutto il calore del legno.

E a un garage per l’auto?

Avere a disposizione un garage si rivela una soluzione decisamente utile per chi ha un’auto. Questo spazio consente di mantenere il veicolo in condizioni ottimali, favorendone la performance e la sicurezza.

Su CasaCasette.it si possono trovare diversi garage in legno, progettati all’insegna di un connubio impeccabile tra estetica, stile e funzionalità. Non mancano le soluzioni in offerta e per risparmiare ulteriormente basta provvedere al montaggio da sé, cosa fattibile grazie alle istruzioni dettagliate inviate insieme al prodotto.

Un’opzione ideale sia per arredare il giardino che per tutelare la vettura dagli agenti atmosferici, concepibile a misura della propria zona outdoor.

L’illuminazione con l’accorciarsi delle giornate

Con l’arrivo dell’autunno le giornate è come si accorciassero, come se il sole andasse in letargo. Tale fenomeno è dovuto all’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano orbitale ed è del tutto naturale.

Lato pratico, per il giardino vuol dire che bisogna rassegnarsi a trascorrevi meno tempo? No, se si dispone di una casetta in legno o di un’altra struttura ad hoc, illuminandola nel modo opportuno.

Per i vialetti e le aiuole esistono diverse lampade improntate con tecnologia sostenibile, a LED e persino solari, in grado di coniugare comfort ed estetica. Meglio comunque attivarsi per tempo, anche perché senza la dotazione di luci specifiche il rischio di farsi male è concreto.

Aiuole rialzate? Perché no!

Non potevamo che concludere con un consiglio dedicato alle piante, perfetto per l’autunno e per tutelarle dagli animali domestici e, se la casa si trova in campagna, da quelli selvatici come i porcospini, ad esempio.

Parliamo delle aiuole rialzate, una soluzione specifica in quello noto come giardino rialzato, le quali si caratterizzano per il fatto di essere poste in maniera elevata rispetto al terreno.

Cosa coltivare? Delle piante aromatiche sono l’ideale, in quanto resistenti e olfattivamente gradevoli, perfette in cucina. Con l’arrivo dell’inverno vi basterà proteggerle con dei teli.