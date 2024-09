Mannocist D: l’efficacia del D-mannosio contro la cistite

La cistite è un'infiammazione della vescica urinaria, di solito causata da un'infezione batterica. I batteri più comunemente coinvolti sono gli Escherichia coli, che provengono dall'intestino e possono entrare nel tratto urinario attraverso l'uretra.

I sintomi della cistite includono:

Bruciore o dolore durante la minzione;

o durante la minzione; Necessità frequente di urinare , anche con piccole quantità di urina;

, anche con piccole quantità di urina; Urina torbida o con un odore insolito ;

o con un ; Sensazione di pressione o dolore nella parte inferiore dell'addome;

o dolore nella parte inferiore dell'addome; Nei casi più gravi, sangue nelle urine.

Per trattare la cistite sempre più spesso viene utilizzato il D-mannosio, utile soprattutto quando è causata dal batterio Escherichia coli. Questo principio attivo è alla base di Mannocist D bustine, un dispositivo medico acquistabile senza ricetta sia nelle farmacie fisiche che online.

Come agisce Mannocist D bustine

Come anticipato, Mannocist D bustine è un dispositivo medico a base di D-mannosio. Questo zucchero semplice, una volta assunto per via orale, viene assorbito dal corpo e poi rapidamente espulso attraverso l’urina.

Quando il D-mannosio è presente nell'urina, i batteri Escherichia coli si legano ad esso invece che alle pareti della vescica. Una volta che i batteri si sono legati, vengono "intrappolati" e poi eliminati dal corpo con la minzione.

Questo processo riduce la capacità dei batteri di colonizzare la vescica e di causare un'infezione. Dunque, Mannocist D non uccide i batteri come farebbe un antibiotico, ma ne impedisce semplicemente l'adesione alle cellule della vescica, facilitando la loro eliminazione.

Va tenuto presente che Mannocist D contiene 1,5 grammi di D-mannosio per ogni bustina. Un dosaggio piuttosto alto rispetto a molti altri prodotti simili, che ne assicura un’azione forte.

Come usare Mannocist D

Nei primi 3 giorni di cistite, ovvero nella fase acuta, si può assumere Mannocist D con la posologia di 2 bustine al giorno, una al mattino e una a metà pomeriggio. È importante che al momento dell’assunzione lo stomaco e la vescica siano vuoti, in modo da non impattare sull’efficacia del prodotto.

Passata la fase acuta, segue una fase di mantenimento. In questo periodo la posologia è di 1 bustina tutte le mattine, fino a quando tutti i sintomi non sono andati via. Anche in questo caso lo stomaco e la vescica devono essere vuoti al momento dell’assunzione.

Se la cistite viene causata dal rapporto sessuale, si può prendere 1 bustina di Mannocist D dopo ogni rapporto. Oppure, si possono assumere 2 bustine nelle 24 ore successive, una al mattino e una a metà pomeriggio. In questi casi il prodotto sarà utile a rimuovere i batteri eventualmente trasmessi nelle zone intime con il rapporto.

Mannocist D va assunto sciogliendo il contenuto della bustina in mezzo bicchiere d’acqua. Successivamente, non bisogna bere per circa 40 minuti. Passato questo tempo, è bene bere tanta acqua durante il resto della giornata, in modo da favorire l’eliminazione dei batteri tramite l’urina.

Controindicazioni, effetti collaterali ed efficacia

Dai test di biocompatibilità eseguiti su Mannocist D non sono emerse controindicazioni d’uso. Nello specifico, sono stati eseguiti studi di citotossicità, sensibilizzazione e di irritazione della mucosa orale, tutti senza riscontro.

Gli unici effetti indesiderati riportati nel foglietto illustrativo sono fenomeni di meteorismo, che in genere scompaiono dopo pochi giorni. Mannocist D è molto tollerabile perché si basa su uno zucchero semplice (D-mannosio), al quale sono aggiunti solo sodio bicarbonato, sorbitolo e biossido di silicio. Inoltre, è senza glutine, senza lattosio e nickel tested.

L’efficacia di Mannocist D è stata testata clinicamente, con uno studio condotto su 43 pazienti. I risultati evidenziano che il dispositivo medico allevia la maggior parte dei sintomi della cistite, tra cui bruciore, prurito e infiammazione. Per un maggiore approfondimento, si può leggere lo studio studio clinico effettuato presso il Dipartimento di scienze ginecologico-ostetriche urologiche dell’Università Sapienza di Roma, intitolato “D-mannosio: un ausilio promettente per le infezioni delle vie urinarie acute nelle donne. Uno studio pilota”.

Mannocist D Detergente Intimo

In questo articolo abbiamo approfondito il dispositivo medico Mannocist D in bustine. Tuttavia, c’è anche la versione Mannocist D Detergente intimo, che spesso è usata insieme alle bustine.

Si tratta di un detergente intimo delicato, con pH di 3,5. Anche questa formula contiene D-mannosio, usato in questo caso per rimuovere i batteri che possono accumularsi nella zona intima. Inoltre, contiene acido ialuronico e aloe, per avere un sollievo rapido da alcuni sintomi della cistite.

Dunque, usare in combinazione Mannocist D bustine e detergente intimo permette un approccio completo al trattamento della cistite. Infatti, si agisce in contemporanea dall’interno (con le bustine) e dall’esterno (con il detergente), con un’azione maggiore contro i batteri e i fastidi.

Ricorda che il parere di un professionista sanitario è fondamentale nella scelta del giusto trattamento.