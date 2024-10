Omega 3: che cosa sono, perché assumerli e dove si trovano

Gli omega 3 sono essenziali per il corpo che li assume attraverso l'alimentazione o integratori specifici di qualità. Essendo ricchi di benefici per la salute, occorre capire meglio che cosa siano e quali siano le fonti principali da cui trarre questi preziosi nutrienti.





Che cosa sono gli omega 3

Gli omega 3 sono degli acidi grassi polinsaturi essenziali per il corpo umano che non riesce a produrli in autonomia. Occorre quindi integrarli dall'esterno principalmente attraverso una dieta attenta, sebbene non sia l’unico modo per assumere i salutari omega 3 naturali. Per una persona maggiorenne, il fabbisogno giornaliero di omega 3 è di circa 250 mg.





Perché gli omega 3 sono importanti

Gli omega 3 sono essenziali perché assicurano molti vantaggi e benefici all’organismo. Anzitutto, migliorano la salute del sistema cardiovascolare. Hanno un diretto effetto sul colesterolo, riducendolo man mano. Grazie a una minore presenza di grasso di origine animale che ostruisce le arterie, la probabilità di infarto del miocardio acuto diminuisce, proprio perché il colesterolo è uno dei principali fattori di rischio cardiaco. Un corretto apporto di omega 3 che tiene sotto controllo i trigliceridi alti, riduce il rischio di andare incontro ad altre patologie come aritmia, aneurisma aortico, insufficienza cardiaca, coronaropatia e cardiopatia.

Gli acidi grassi polinsaturi hanno un effetto diretto sulla capacità celebrale. Alle donne in dolce attesa conviene assumere degli integratori di omega 3 poiché assicurano un corretto sviluppo neurale dell’embrione. In età adulta, invece, contribuiscono alla normale funzione del cervello, con effetti positivi sulla memoria e sulla capacità di concentrazione. Contrastano la comparsa di patologie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer e combattono gli stati depressivi.

Inoltre, gli omega 3 assicurano una pelle radiosa, dei capelli lucenti e delle unghie resistenti che non si spezzano. Ancora, contribuiscono a garantire una buona vista. Infine, spesso gli sportivi assumono integratori di omega 3 perché supportano il benessere di articolazioni e legamenti.





Dove si trovano gli omega 3

Dopo aver parlato dei benefici degli omega 3, è normale domandarsi dove si trovino. In linea di massima, gli alimenti ricchi di omega 3 sono da ricercare tra i pesci grassi. Tra questi, spiccano salmone, trota di lago, tonno, aringhe, sgombro, acciughe, storione, orate, sardine. Esistono altri prodotti ittici interessanti per quanto riguarda l'apporto di omega 3 come alghe, mitili, vongole, crostacei. Alcuni semi hanno un buon contenuto di omega 3 come quelli di lino e chia. Lo stesso discorso vale per noci, mandorle, nocciole e altra frutta secca.





Come integrare gli omega 3

Sebbene gli alimenti ricchi di omega 3 siano numerosi, capita di non riuscire ad assumerli con la normale dieta di tutti i giorni. Poca varietà a tavola, impedisce di avere una salute di ferro. Per garantire all'organismo il giusto apporto di nutrienti, è possibile assumere degli integratori specifici di omega 3 che spesso contengono anche altri ingredienti preziosi per la salute. Sono un ottimo aiuto per le persone di ogni età, compresi gli anziani, privi di controindicazioni.