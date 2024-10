Estrattore di succo: il migliore alleato per una dieta sana e nutriente

L’estrattore di succo è un elettrodomestico che sfrutta un'innovativa tecnologia nota come spremitura a freddo. Grazie a una coclea che funziona a bassa velocità, gli ortaggi vengono spinti delicatamente verso il filtro che separa la polpa dal succo. Il risultato è un succo che ha mantenuto intatte tutte le sue proprietà poiché sali minerali e vitamine non vengono perse per colpa dell'ossidazione tipica di un frullatore o di uno spremiagrumi.

Un estrattore di succhi di alta qualità è dunque un ottimo strumento per un’alimentazione naturale e sana, ma non per questo meno gustosa. È possibile usarlo a ogni ora del giorno per preparare pasti sani a base di verdura e frutta ma anche erbe aromatiche, fiori edibili, frutta secca, semi.





Come iniziare la giornata con l'estrattore di succo

L’estrattore è l'elettrodomestico che trasforma dei semplici ingredienti in un elisir di salute da consumare ogni al mattino per partire con il piede giusto. Il succo può essere perfetto anche per rendere più buono un semplicissimo yogurt magro bianco. L'estrattore è facilissimo da usare perché intuitivo. È pratico, compatto e occupa poco spazio in cucina. Si smonta in un attimo affinché si possa inserire le parti venute a contatto con gli alimenti direttamente in lavastoviglie.





Come usare l’estrattore di succo all’ora di pranzo

Tuttavia, un buon centrifugato di frutta e verdura può essere consumato in ogni momento della giornata, anche a pranzo. Il succo di pomodoro, sedano, carote e origano fresco in foglie può essere usato ad esempio per cucinare un cuscus a mezzogiorno, reidratandolo. Sono davvero numerosi i modi per utilizzare un potente strumento come l'estrattore di succo; si può dare libero sfogo alla fantasia anche grazie a tantissimi spunti, tutorial e ricettari che si trovano sia online che in libreria.





Come preparare una merenda con l’estrattore di succo

Un ottimo succo di frutta dal colore brillante e dal gusto intenso è un classico a merenda. Alcuni usano l'estrattore per creare la base per un gelato. È sufficiente mescolare il succo di frutta a del latte, meglio se vegetale, e congelare il tutto nelle vaschette per il ghiaccio. Quando si ha voglia di un gelato, basta tirare fuori alcuni cubetti di preparato, lasciarli intiepidire e mescolare velocemente fino a ottenere la giusta consistenza.





Come usare l’estrattore di succo per preparare la cena

Per una cena sana e leggera, basta mettere nel proprio estrattore di succo verdure di stagione (spinaci, cavolo nero, piselli freschi). Si ottiene così una buonissima minestra da scaldare in microonde e arricchire con formaggio grattugiato. Si può poi provare a usare il succo per condire del pesce da cuocere in forno: diventerà più gustoso senza utilizzare condimenti eccessivamente grassi.





Tante altre idee per sfruttare al massimo l'estrattore di succo

Non è finita qui perché l'estrattore prepara ottimi succhi e centrifugati ma anche alimenti per la prima infanzia e per lo svezzamento senza dover acquistare omogeneizzati. È sufficiente avere frutta e verdura, preferibilmente di stagione, per cucinare in modo più sano e nutriente ma anche divertente e creativo!