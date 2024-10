Salone del vermouth 2024: Antica Formula spicca con la sua eleganza senza tempo

Il Salone del Vermouth 2024, tenutosi Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre a Firenze e Bologna, ha celebrato uno dei simboli più iconici della tradizione italiana: il vermouth. Tra i protagonisti indiscussi dell’evento, Antica Formula ha catturato l’attenzione di esperti e appassionati grazie alla sua eleganza senza tempo e alla qualità.

La storia di Antica Formula è profondamente legata a Torino, dove nel 1786, nella bottega di Piazza Castello, Antonio Benedetto Carpano creò la prima ricetta del vermouth. Anni dopo, il nipote Giuseppe Bernardino Carpano riscoprì la formula originale nel cassetto di un vecchio scrittoio e decise di dare vita ad Antica Formula, mantenendo intatte le tecniche artigianali e l'autenticità del prodotto.

Antica Formula rappresenta la perfetta fusione di storia e innovazione e al Salone del Vermouth, ha conquistato tutti con il suo bouquet complesso e originale, ricco di note di vaniglia, assenzio delle Alpi e zafferano iraniano. Questo vermouth, che vanta la denominazione Vermouth di Torino IGP, si è rivelato perfetto sia per essere degustato "on the rocks" sia per arricchire cocktail classici come il Negroni e l’Americano.

L'edizione 2024 del Salone del Vermouth ha visto la partecipazione dei vermouth della famiglia Carpano. Ovvero Carpano Classico, Bianco e Dry, e l’iconico Punt e Mes. L'evento ha offerto una serie di incontri e talk dedicati alla storia e alla lavorazione artigianale di Antica Formula, la cui produzione richiede oltre nove mesi per garantire un perfetto equilibrio di sapori.

Grande successo anche per il Fuori Salone del Vermouth, che ha animato i locali più cool di Firenze, con serate speciali che hanno coinvolto nomi celebri della mixology come Alberto Corvi di Casa Tobago (Milano), e Matteo Fornaro di Azotea (Torino), guest rispettivamente del Santa Hotel e del Giacosa. Questi hanno creato cocktail esclusivi utilizzando Antica Formula come ingrediente principale, esaltandone le qualità e la versatilità in miscelazione. Antica Formula è stata protagonista anche delle cocktail list del Caffè Paszkowski e del ristorante peruviano Sevi.

Ciò che rende Antica Formula unico nel suo genere è il suo processo produttivo artigianale. Viene prodotto in piccoli lotti, con una lavorazione meticolosa che preserva la sua qualità premium. Le erbe aromatiche, tra cui la vaniglia del Madagascar, lo zafferano iraniano e l’assenzio delle Alpi piemontesi, donano al vermouth una struttura aromatica complessa, arricchita da spezie come la cannella e la noce moscata. Ogni sorso è un’esperienza sensoriale che porta con sé una storia secolare in grado di trasformare l’aperitivo da semplice momento a vera e propria esperienza.

La sua eleganza vintage e la capacità di adattarsi ai gusti moderni lo rendono un prodotto intramontabile, perfetto per chi cerca qualità e autenticità.

Il Salone del Vermouth 2024 ha confermato che Antica Formula rimane un punto di riferimento nel mondo del vermouth, con una formula senza tempo che continua a conquistare nuovi appassionati. Grazie alla cura maniacale per i dettagli e alla fedeltà alla tradizione, questo prodotto rappresenta un vero gioiello dell’artigianato italiano.

Antica Formula si riconferma non solo come uno dei vermouth più amati e prestigiosi, ma anche come simbolo di una cultura che unisce storia, innovazione e passione.