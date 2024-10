Come fare una donazione in memoria: tutto quello che c’è da sapere

La perdita di una persona cara è un evento che lascia una ferita profonda nella vita di chi resta. In momenti così difficili, molte persone scelgono di onorare la memoria del defunto attraverso gesti dal valore duraturo, come le donazioni in memoria.

Questo tipo di donazione è un modo speciale per ricordare una persona cara: esse trasformano il dolore della perdita in un gesto di generosità verso chi è più sfortunato. Qui di seguito spiegheremo come fare una donazione in memoria e tutte le informazioni utili da conoscere a riguardo.

Onorare un caro che non c’è più: la donazione in memoria

La donazione in memoria è una pratica sempre più diffusa che permette di onorare il ricordo di una persona cara attraverso un contributo a una causa o un progetto.

Si tratta di una forma di solidarietà che permette ai familiari e agli amici del defunto di trasformare il dolore della perdita in un atto concreto di supporto verso chi ha bisogno.

Donare in memoria di una persona scomparsa è un modo per continuare a dare valore alla sua esistenza, rendendo il ricordo ancora più duraturo attraverso la solidarietà verso i più sfortunati.

Come si effettua e cosa comporta?

La modalità più comune consiste nel visitare il sito web dell’organizzazione o ente benefico scelto, dove solitamente è disponibile una sezione dedicata alle donazioni in memoria. Qui è possibile effettuare la donazione inserendo i propri dati, specificando il nome della persona defunta e scegliendo l’importo desiderato.

Alcune piattaforme permettono anche di inviare un messaggio alla famiglia del defunto per comunicare il gesto. Alternativamente, è possibile donare tramite bonifico bancario, assegno o partecipando a eventi commemorativi in cui vengono raccolti fondi​.

Questo tipo di donazioni è considerato come erogazione liberale, quindi gode di agevolazioni fiscali di due tipi: la detrazione e la deduzione.

La detrazione permette una riduzione diretta dell’IRPEF o dell’IRES in base all'importo donato, fino a un massimo del 30% del totale per le persone fisiche.

La deduzione, invece, consente di ridurre l'imponibile ai fini fiscali per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa e per le aziende, offrendo un altro modo per ottenere vantaggi fiscali​.

Altre informazioni importanti sulle donazioni in memoria

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, è fondamentale che la donazione venga effettuata a favore di organizzazioni riconosciute e iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Deve inoltre essere tracciabile, il che significa che i pagamenti devono avvenire tramite strumenti che consentano la verifica del versamento, come il bonifico bancario, carte di credito o piattaforme di pagamento digitali. La documentazione che attesta il versamento va conservata per essere presentata al momento della dichiarazione dei redditi​.

Chiunque può fare una donazione in memoria, che si tratti di amici, familiari, colleghi o conoscenti della persona defunta. Non esiste un importo minimo o massimo per le donazioni in memoria, quindi ognuno può contribuire secondo le proprie possibilità.

Anche le modalità di donazione sono flessibili. Molti enti mettono a disposizione piattaforme online che permettono di effettuare la donazione in modo semplice e sicuro, consentendo di specificare il nome del defunto e, in alcuni casi, di lasciare un messaggio per la famiglia. Si può procedere anche tramite l’invio di un assegno, il bonifico bancario o la partecipazione a eventi commemorativi durante i quali vengono raccolti fondi in memoria del defunto.

In alcuni casi, infine, le famiglie del defunto possono organizzare delle raccolte fondi specifiche, invitando chi desidera contribuire a donare direttamente a una causa scelta in sua memoria.

È possibile rivolgersi a enti benefici, fondazioni, organizzazioni no-profit o istituzioni che si occupano di cause sociali, ambientali, culturali o mediche: l’importante è assicurarsi che l’organizzazione scelta sia trasparente nella gestione delle donazioni e che fornisca garanzie sull’utilizzo dei fondi.