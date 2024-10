Come pulire correttamente il tuo box doccia

Il box doccia è uno degli elementi più importanti del bagno ed è importante che venga trattato correttamente per evitare spiacevoli aloni o qualche effetto antiestetico che possa rovinare l’aspetto del tuo bagno.

Per questo motivo diviene fondamentale pulire correttamente il box doccia ed evitare che lo sporco si possa sedimentare e rovinare la superficie.

Allo stesso modo l’utilizzo continuo di prodotti aggressivi può far sì che le superfici si rovinino, portando addirittura a una possibile sostituzione.

Per questo motivo vediamo insieme quali altri prodotti è possibile utilizzare per le pulizie giornaliere e per preservare il box doccia perfetto per il tuo bagno.

Rimedi della nonna per la pulizia del box doccia

I rimedi della nonna per la pulizia sono sempre particolarmente efficaci permettendo di avere ottimi risultati spendendo davvero poco.

Il box doccia infatti ha necessità dei prodotti giusti per poter preservare il suo classico colore chiarore oppure la qualità di qualsiasi altro materiale utilizzato, che sia plastica o cristallo.

Vediamo insieme quali prodotti a disposizione è possibile utilizzare per avere un box doccia lucente:

Aceto: È un prodotto comunemente utilizzato per pulire le superfici ed è in grado di restituire lucentezza e chiarezza alle superfici. Prepara una soluzione composta da 3 parti di acqua e una parte di aceto e utilizza uno spruzzatore per coprire le superfici. Lascialo agire il tempo necessario e dopo risciacqua utilizzando la doccia.

Bicarbonato di sodio: Anche questo è un prodotto fai da te particolarmente efficace per pulire lo sporco. Prepara una pasta da poter applicare ma assicurati di non strofinare o rischierai di graffiare il tuo box doccia. Prepara una soluzione di due parti di bicarbonato e una parte di acqua da dover applicare e dopo che ha agito al meglio risciacqua.

Aceto bianco, bicarbonato e limone: Si tratta di elementi che possono essere utilizzati in combinazione e sono capaci di restituire lucentezza alle tue superfici. Mescola in parti uguali questi tre elementi e utilizza la soluzione per coprire le pareti del box doccia, successivamente risciacqua con acqua calda per rendere al meglio la tua parete

Alcool denaturato: L’alcool denaturato è un prodotto ottimo per la pulizia dei vetri. Per utilizzare questo metodo inumidisci un panno in microfibra e utilizzatelo per pulire correttamente il vetro e coprire tutta la superficie. Al termine non è indispensabile eseguire un risciacquo ma troverai che le superfici saranno più splendenti che mai

Panno in microfibra: Infine questa soluzione, seppur non sia un vero e proprio rimedio della nonna, è comunque un metodo meno aggressivo per rendere le pareti del tuo box doccia brillanti ogni volta. Assicurati di bagnare leggermente il vetro e poi utilizzare il panno in microfibra per pulire le superfici. In alternativa puoi utilizzare il panno in microfibra senza acqua e raccogliere la polvere che si accumula senza rovinare la superficie.

Abbiamo visto dei metodi alternativi per rendere le pareti del proprio box doccia così come il primo giorno. Assicurati di effettuare questo tipo di pulizia almeno una volta a settimana per mantenere sempre al meglio il tuo bagno!